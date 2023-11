Država bi obdavčila še malice in prevoz

V nadaljevanju preberite:

Vlada bi rada, kot kaže, prevetrila tudi obdavčitev stroškov, povezanih z delom, predvsem malice in prevoza na delo. Pa tudi neobdavčeni del regresa je, kot kaže, postal moteč. To je mogoče razbrati iz nekaterih izjav ministrstva za finance Klemna Boštjančiča.

V Sloveniji je nadomestilo za malico in povračilo stroškov prevoza na delo obvezno, s čimer se naša država razlikuje od podobnih ureditev v tujini, kjer so ta plačila praviloma dovoljena. Za slovensko gospodarstvo ti stroški predstavljajo dodatno obremenitev plač, enako kot davki in prispevki. Toda vlada ta izplačila vidi kot prikrito nagrajevanje zaposlenih, zato se zdi, da bi jih rada vključila v plačo in jih dodatno obdavčila.

Kaj so povračila stroškov, povezanih z delom? Kakšen vpliv imajo na obdavčitev plač in strošek dela? Kako so ti stroški urejeni v drugih evropskih državah?