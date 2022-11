Dela na drugem tiru zdaj devet odstotkov dražja

Uprava državnega podjetja 2TDK je s soglasjem nadzornega sveta v četrtek potrdila aneks o podražitvah del na projektu nove železniške proge med Divačo in Koprom ter posebno na viaduktu Vinjan. Skupaj gre za približno 11 milijonov evrov podražitev. Vendar generalni direktor 2TDK Pavle Hevka vztraja, da je na račun racionalizacij in izboljšav ter hitrejšega dela in ugodnejše geološke strukture tudi zelo podoben znesek (11 milijonov evrov) pocenitev.

Gradnja viaduktza Gabrovica poteka hitreje od pričakovanj. FOTO: 2TDK

V 2TDK so pojasnili, da so podražitve posledica višjih cen gradbenih materialov, surovin in energentov, kar vpliva na celotno gradbeno panogo. Večina gradbenih pogodb vsebuje določbo o fiksnosti cen, vendar skladno s 656. členom obligacijskega zakonika, ta pa določa, da so cene fiksne le, če se stroški gradnje ne podražijo za več kot deset odstotkov. Če se cene zvišajo za več, izvajalec lahko zahteva razliko nad desetimi odstotki. Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev pa mesečno izračunava Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Do zdaj je bilo v okviru obeh sklenjenih pogodb, ki sta skupaj težki 628 milijonov evrov, za približno osem milijonov evrov takih podražitev. Predvidevajo, da bo (ob takšni ravni cen) vsak mesec za še 800.000 do enega milijona evrov podražitev. Če bi cene ostale na tej ravni, bi bilo do konca leta 2024, ko se bodo iztekle pogodbe, za še približno 25 milijonov evrov podražitev.

GViadukt Vinjan bo 3 milijone evrov dražji, ker je teren plazovit. FOTO: 2TDK

Podražitev viadukta Vinjan

Najopaznejša je podražitev viadukta Vinjan. Dodatne raziskave so pokazale, da je na območju fosilni plaz, zato je projektant Marjan Pipenbaher pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje povsem predelal viadukt. Namesto 13 je zasnoval šest stebrov, s tem je umaknil večino stebrov iz plazovitega terena, hkrati je sama izvedba viadukta precej bolj čvrsta. Spremenili so tudi način izvedbe (namesto narivne tehnike bodo uporabili prostokonzolno gradnjo). V celoti bo viadukt Vinjan stal skoraj tri milijone več od prvotne zasnove. Bodo pa višjo ceno poplačali že v prvih 15 letih, saj bodo stroški vzdrževanja objekta nižji in bo treba manjkrat zapirati progo zaradi vzdrževanja.

Do zdaj so privarčevali podoben znesek, kot je podražitev.

Podražitve in tudi pocenitve so logični sestavni del takega projekta. Ko je leta 2016 takratni infrastrukturni minister Peter Gašperšič naročil revizijo investicijskega programa, je bil celoten projekt drugega tira ocenjen na 1,2 milijarde evrov. Revizija ni prinesla nobenih konkretnejših sprememb. Sta pa dva direktorja 2TDK z več racionalizacijami in (tudi računovodskimi) posegi dosegla, da so od leta 2019 do 2021 projekt racionalizirali na 997 milijonov evrov. Zdaj priznane in potrjene podražitve pa kažejo, da bo investicijski program najverjetneje za 9,3 odstotka dražji, torej približno 1,09 milijarde evrov. Vendar ga mora potrditi vlada. Ob objavi javnega naročila je investicijski program za prvi in drugi sklop predvideval porabo 703 milijone evrov, gradnjo predorov in viaduktov pa so oddali za 628 milijonov evrov (75 milijonov evrov ceneje).

Problemi pri predoru Škofije

Po besedah Pavleta Hevke zdaj izkopljejo po sto metrov predorov na dan. Izkopanih je več kot 12 kilometrov predorskih cevi, do konca meseca bodo torej na tretjini postavljene naloge. Do konca leta pa bodo prebili še predor Stepani (T3), ki je sicer dolg zgolj 330 metrov. Največ problemov imajo pri predoru Škofije (T8), kjer se krajani pritožujejo nad hrupom, tresljaji zaradi eksplozij in blatom na cestah. Problematiko vplivov predora so v predvolilnem času dodatno pograbili občinski kandidati, ki po svoje obljubljajo, kako bodo težavo rešili. Konec vrtanja obeh cevi je predviden za marec, precej pred določenim rokom.

Viadukt Gabrovica. FOTO: 2TDK

Hitreje, kot so pričakovali, napreduje tudi gradnja viadukta Gabrovica. Pri tem so končali opažno konstrukcijo, ki ji pravijo delavnica. V njej naenkrat zabetonirajo 32 metrov dolge preklade, ki jih potem potisnejo na stebre. Decembra bo na stebrih v Gabrovici že stala prva preklada. Glede na potek del bo torej tudi Gabrovica zgrajena bistveno pred rokom.

Ta predor in oba viadukta (poleg Vinjana še Gabrovice) morajo biti zgrajeni do konca leta 2023, če hoče 2TDK unovčiti 90 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Hevka napoveduje, da bo 2TDK januarja zaprosila za še 130 milijonov evrov evropskih sredstev za tretji sklop (tiri in signalnovarnostne naprave), ker so bili pri prvem poizkusu neuspešni. Dodaten evropski vir bi bil dobrodošel, saj bo tretji sklop precej dražji od načrtov pred dvema letoma.