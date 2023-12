Delavci in vodstvo Tuša sredi noči dosegli dogovor, stavka je preklicana

V nočnih pogajanjih je sindikat Tuša po triurnem sestanku sprejel ponudbo vodstva za zvišanje osnovne plače na 1180 evrov bruto in preklical stavko, napovedano za danes, so sporočili iz sindikata. Trgovine Tuš bodo danes odprte, so za STA potrdili tudi v vodstvu trgovca.

»V nekaj tednih mobilizacije sindikata in nazadnje grožnjo stavke v 80 poslovalnicah smo delavci in delavke dosegli zvišanje naše osnovne plače za 120 evrov. Akcija je pokazala, kako hitro je pripravljen kapital popustiti zahtevam, za katere je še dan prej zatrjeval, da so nemogoče, ob prvih grožnjah organiziranega delavskega gibanja,"« ob dogovoru ugotavljajo v sindikatu.

V sporočilu za javnost so namreč spomnili, da so se več kot pol leta z vodstvom Engrotuša pogajali za izboljšanje pogojev dela in zvišanje plače prodajalk na raven minimalne plače. »Ne glede na vložen trud sindikata, vodstvo ni bilo pripravljeno stopiti naproti, zaradi česar smo bili v sindikatu prisiljeni napovedati stavko,« je zapisala sindikalna stran.

Po nočnih pogajanjih pa se je »večina delavk v sindikatu odločila za začasen kompromis in izborjeno zvišanje trenutne plače«. A je to zgolj začasna zmaga, navajajo. »S tem ne zaključujemo svojega boja,« so navedli.

Po njihovih navedbah se je samo v zadnjem mesecu sindikatu pridružilo okrog 100 delavk in delavcev, več kot 1000 jih je podpisalo peticijo za izboljšanje pogojev dela. »Med kampanjo za izenačenje naše osnovne plače z minimalno smo se soočali s hudimi pritiski, ki so se z napovedjo stavke še stopnjevali. V kolikor vodstvo Engrotuša ne bo nadaljevalo pogajanj za kolektivno pogodbo, bo Sindikat Tuš v prihodnjem letu stopnjeval svoje aktivnosti,« so zapisali v sporočilo za javnost.