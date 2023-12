Stavka v Tušu kljub ponujenemu 8,5-odstotnemu zvišanju plač

Vodstvo Tuša je na včerajšnjih pogajanjih s sindikatom ponudilo 8,5-odstotno zvišanje osnovne plače za prodajalce, kljub temu so se v sindikatu odločili za sobotno stavko, so sporočili iz trgovske družbe Engrotuš.

Ponujeno zvišanje je dvakrat večje od napovedane letne inflacije in večje kot povišanja, ki so bila napovedana za delavce v drugih panogah. Najnižja osnovna plača prodajalca bi bila tako 1150 evrov, kar je devet odstotkov več, kot je določeno v panožni kolektivni pogodbi. Dodatno so ponudili 50 evrov mesečnega dodatka za zaposlene na delovnih mestih vodje oddelka in vodje izmene. O drugih zahtevah sindikata in uskladitvi dviga najnižjih osnovnih plač po preostalih tarifnih razredih bi se dogovorili v okviru pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe na podjetniški ravni v prvi polovici prihodnjega leta, so sporočili iz Tuša.

Iz Tuševega sindikata so v četrtek sporočili, da vodstvo nima posluha za zahteve zaposlenih po izenačitvi najnižje osnovne plače prodajalk z minimalno. Sindikat zahteva dvig osnovne plače tako, da bo osnovna plača prodajalca 1203,36 evra ter da se bo redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo. Prav tako zahtevajo nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, ki bi jo stavkajoči delavci prejeli, če bi delali.

»Kljub prizadevanjem vodstva podjetja, da bi dosegli dogovor glede povišanja plač in drugih zahtev v okviru socialnega dialoga, so se predstavniki sindikata Tuš odločili za stavko. Stavka na dan, ki je za trgovce eden najpomembnejših v letu, bo povzročila veliko škodo podjetju tako zaradi manjše prodaje kot zaradi večjih odpisov svežih izdelkov. Takšna odločitev je nerazumna, kot so nerazumne tudi izjave predstavnikov sindikata Tuš, da jim ni mar za škodo in posledice stavke za podjetje. Glede na omenjene izjave in potek pogajanj se zdi, da cilj sindikata že od samega začetka pogajanj ni bil doseči dogovor,« so poudarili in dodali, da bodo tudi v prihodnje spoštovali lanski dogovor o višini plač in drugih ugodnostih za zaposlene ter kolektivno pogodbo za dejavnost trgovine.

Glede poteka stavke pa pojasnjujejo, da bodo jutri odprte vse franšizne trgovine Tuš. Informacije o tem, katere trgovine bodo kljub stavki odprte, bodo na voljo na spletni strani Tuša.