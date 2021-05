Delavci le v nadzorne svete bank, v uprave ne

V nadaljevanju preberite še:

Poslanci so ta teden potrdili tudi nov zakon o bančništvu, ki soupravljanje delavcev ureja tudi za nadzorne organe v bankah, ne pa tudi za uprave bank. Levica je zato zavzemala, da bi banke tako kot druge gospodarske družbe imele tudi delavske direktorje. Kaj se je zgodilo s tem predlogom? Katere banke nadzirajo delavci in kakšni so pogoji za to?