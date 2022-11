Delničarji Petrola zahtevajo pojasnila

Petrol sklicuje skupščino delničarjev, na kateri bo uprava družbe delničarjem predstavila poročilo o škodi, ki jo ima naftni trgovec zaradi regulacije cen naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem ter poročilo o poslovanju hčerinske družbe Geoplin.

Skupina Perspektiva, v solasti Darija Južne, je lastnica okoli desetine Petrola. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Skupščina je sklicana na zahtevo delničarjev Vizija Holding in Vizija Holding Ena. Obe sodita pod okrilje skupine Perspektiva. Delničarji se bodo zbrali med novoletnimi prazniki 27. decembra. Skupščina sicer nima volilnih predlogov, ampak le seznanitev z razmerami.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih skupno ustvarila 19,4 milijona evrov čistega dobička, ki pripada delničarjem, kar je manj kot četrtina ustvarjenega v istem obdobju lani. Posebej težavno je bilo drugo četrtletje, ko je trgovec posloval z izgubo, ki je posledica zamrznitve cene. Učinek zamrznitve in regulacije cen je sicer Petrol pretežno že razkril v četrtletnem poročilu. Ni pa znano, če in kako bosta Hrvaška in Slovenija povrnili škodo zaradi izpada prihodkov in dobička.

Večja neznanka so razmere v Geoplinu. Iz četrtletnega poročila Petrola je mogoče razbrati, da je dobiček Geoplina v prvih treh četrtletjih podoben lanskemu. Toda ključni težavi trgovca s plinom sta izpolnjevanje poslovnih obveznosti in finančna izpostavljenost. Večina težav je nastopilo po koncu četrtletja. Petrol je tako v četrtletnem poročilu, objavljenem 11. novembra, izpostavil, da ne more opredeliti vpliva poslovanja Geoplina na uspeh skupine Petrol.

Geoplin je do zdaj večino plina nabavljal pri ruskem Gazpromu, s katerim ima tudi sklenjeno dolgoročno pogodbo o nabavi, vendar pa ruski velikan ne dobavlja želenih količin, zato mora Geoplin iskati nove dobavitelje oziroma plin kupovati na finančnih trgih. Geoplin mora za nova naročila zagotoviti finančna jamstva, hkrati pa tvega, da bo zaradi dogovorjenih ali omejenih cen pri odjemalcih ustvaril izgubo.