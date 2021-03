Delnice slovenskih podjetij so bile do zdaj podcenjene

V nadaljevanju preberite:

Domači delniški trg letos prednjači po donosih, če ga primerjamo z globalnim. Indeks SBITIOP je od novega leta 10 odstotkov, indeks Dow Jones Global pa šest odstotkov.

Slovenski donosi so boljši, ker so bile prej delnice podjetji glede na svoje poslovanje cenejše v primerjavi z bolj likvidnimi in bolj razvitimi trgi.