Delnice so drage, a niso še prenapihnjene

V nadaljevanju preberite Po živčnem začetku leta je prva polovica februarja ob rekordnih prilivih v delniške sklade prinesla tudi rekordne vrednosti najpomembnejših borznih indeksov. Globalne delnice so letos v evrih pridobile že približno devet odstotkov. Še bolj privlačni so donosi na trgih v razvoju in na tistih delih trga, ki so najbolj občutljivi za živahno gospodarsko okrevanje po krizi zaradi koronavirusa.