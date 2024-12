Delnice v Ljubljani bodo ostale privlačne

Indeks SBI TOP je letos izstopal z več kot 40-odstotno rastjo, brez upoštevanja dividend, kar ga postavlja med najuspešnejše regionalne in globalne indekse.

K temu so močno prispevala rekordna izplačila dividend. NLB je izstopala z 220 milijoni evrov, medtem ko so Krka, Luka Koper, Sava Re, Petrol, Cinkarna Celje in Telekom Slovenije prav tako navdušili vlagatelje. Zavarovalnica Triglav pa je pozitivno presenetila z nadpovprečno visoko dividendo, kar glede na pričakovana izplačila škod po poplavah ni bilo samoumevno.

Impresivna Cinkarna Celje

Med vodilnimi je po celotnem donosu (ta upošteva tako rast tečaja kot izplačano dividendo) je letos Cinkarna Celje z impresivnim 66,67-odstotnim donosom, takoj za njo pa NLB z 64,08 odstotka, kar potrjuje močno poslovanje in atraktivno vrednotenje. Tudi Sava Re (50,48), Petrol (44,67) in drugi so dosegli odlično rast in rezultate.

Visoka izplačila dividend, pri katerih je še marsikje še kar nekaj prostora za rast, se bodo po pričakovanjih nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Dividende pa so zgolj rezultat stabilnega in rastočega poslovanja, ki temelji na preteklih strategijah in investicijah.

Dodatno prednost prinašajo trenutno nizka zadolženost podjetij in ugodne, ponekod celo »preatraktivne« tržne vrednosti domačih delnic, ki vlagateljem ponujajo zanimive priložnosti na trgu. Obetavno je tudi, da domala vsa podjetja načrtujejo rast poslovanja v prihodnjih letih, nekatera celo zelo krepko rast. To vse dodatno krepi njihovo atraktivnost za vlagatelje.

INFOGRAFIKA: Delo

Skupni znesek dividend na domačem trgu je visok, kar odraža finančno zdravje in stabilnost podjetij. Vzporedno z dividendami izstopata tudi stabilno poslovanje in nizka zadolženost, ki podjetjem omogoča večjo odpornost v obdobjih gospodarskih nihanj.

Dodatna prednost slovenskih bluechipov je njihova sposobnost ustvarjanja dobička tako na domačem kot na tujih trgih. Krka tradicionalno krepi prisotnost v tujini, NLB utrjuje svojo bilanco in stabilne dobičke, Zavarovalnica Triglav ostaja stabilna in zanimiva izbira z vidika stabilnosti in donosov ter ambicioznih načrtov za širitev poslovanja.

Optimizem ne pojenja

Tudi Telekom Slovenije in Sava Re privabljata dolgoročne vlagatelje, saj ponujata kombinacijo stabilnih dividend in stabilnega poslovanja. Vse to vzbuja zaupanje in privlači nove vlagatelje, ki cenijo zanesljivost v časih, ko se globalni trgi soočajo z negotovostjo.

Klub težavam v Evropi pa na domačem trgu optimizem za prihodnje leto na pojenja. Umar napoveduje 2,4-odstotno rast BDP, Banka Slovenije pa 2,2-odstotno, umirja se inflacija in postopoma se znižujejo obrestne mere. Pri tem bo rast plač spodbujala domačo potrošnjo, kar pozitivno vpliva na širše poslovno okolje. Poleg tega bo morebitna uvedba predlaganih individualnih trgovalnih računov olajšala dostop tudi do domačega trga, saj bo spodbudila udeležbo širšega kroga malih vlagateljev in posledično povečala likvidnost. S tem se dodatno krepi privlačnost slovenskega kapitalskega okolja.

Slovenski kapitalski trg je torej zdaj dobro pozicioniran, da izkoristi prihodnje priložnosti. Stabilno gospodarstvo, kakovostna in finančno čvrsta podjetja, visoke dividende ter spodbudni obeti za domače okolje skupaj ustvarjajo atraktivno priložnost za vlagatelje.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.