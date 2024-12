Potencialno privlačen izdelovalec pomnilnikov

Micron Technology, eden vodilnih proizvajalcev pomnilniških čipov, trenutno vzbuja veliko zanimanja zaradi svoje solidne finančne osnove in privlačnih obetov. Na podlagi aktualnih in prihodnjih ocen ključnih kazalnikov lahko vlagatelji razmislijo o dolgoročni vrednosti te delnice. Poglejmo nekaj pomembnih poudarkov.

Pri trenutni tržni kapitalizaciji 109 milijard dolarjev in neto dobičku za leto 2024 v višini 791 milijonov dolarjev je trenutni kazalnik P/E razmeroma visok pri 134-kratniku, kar na prvi pogled deluje drago. Vendar pa je treba Micron razumeti kot ciklično podjetje, ki deluje v industriji pomnilnikov DRAM in NAND, kjer zaslužki močno nihajo.

Dobre napovedi za naprej

Napovedi za leto 2025 kažejo bistveno bolj privlačno sliko. Neto dobiček naj bi dosegel dobrih deset milijard dolarjev, kar znižuje pričakovani P/E za leto 2025 na približno 10,8-kratnik. Do leta 2028, ko se pričakuje neto dobiček 16,6 milijarde dolarjev, pomeni, da je današnji pričakovani P/E 28 še dodatno upadel na približno 6,3-kratnik, kar je izjemno konkurenčna vrednost za industrijo tehnoloških inovacij, kljub izredni cikličnosti prodaje pomnilniških čipov.

Micronov trenutni neto dolg znaša 4,9 milijarde dolarjev (upoštevajoč gotovino in dolg), kar predstavlja razmerje neto dolg/EBITDA pri 0,55-kratniku v tem letu. To kaže na močno finančno stanje podjetja, saj ima razmeroma nizko zadolženost glede na ustvarjeni denarni tok. Že v letu 2025, ko naj bi EBITDA dosegel 20,2 milijarde dolarjev, se bo to razmerje, če ne bo morebitnih dodatnih širitev proizvodnje ali prevzemov, financiranih z dolgom, še krepko zmanjšalo, kar kaže na nadaljnjo krepitev bilance stanja oziroma rast cene delnic ali krepkega povišanja dividendnih izplačil. Pričakovan EBITDA za leto 2029 je že pri 28 milijardah dolarjev.

INFOGRAFIKA: Delo

Micron je znan po visokih kapitalskih investicijah (CPEX), saj trenutno vloži 8,4 milijarde dolarjev v svojo infrastrukturo, kar je skoraj celoten ustvarjeni denarni tok iz poslovanja zadnjih dvanajstih mesecev. Napovedi za prihodnja leta pa kažejo izboljšanje. Prosti denarni tok (FCF) bo do leta 2025 dosegel 5,5 milijarde dolarjev in še naprej naraščal, kar daje podjetju več fleksibilnosti za vračilo dolgov, dividende ali odkupe delnic.

Na pravi strani cikla

Pomnilniška industrija je izrazito ciklična, saj je povpraševanje odvisno od tehnološkega napredka in makroekonomskih razmer. Micron je trenutno v obdobju okrevanja, kjer se povpraševanje po pomnilnikih povečuje zaradi razvoja umetne inteligence, podatkovnih centrov in širjenja tehnologij, kot so 5G in IoT. Prihodki naj bi se med letoma 2024 in 2025 povečali za 52,9 odstotka, kar potrjuje, da je podjetje na pravi poti.

Micron se strateško osredotoča na razvoj naprednih pomnilnikov DRAM in NAND z visokimi maržami. Poleg tega podjetje povečuje proizvodne zmogljivosti za tehnologije naslednje generacije, kar ga postavlja v vodilno vlogo pri zadovoljevanju rastočega povpraševanja po pomnilniških čipih. Pomembno je tudi, da podjetje izkorišča povečano potrebo po pomnilniku za generativne modele AI, kar mu daje strateško prednost pred tekmeci.

Micron Technology je kljub visoki trenutni vrednosti P/E lahko atraktivna investicija za dolgoročne vlagatelje. Z zmanjševanjem P/E, močnim ravnovesjem med dolgom in EBITDA ter stabilnim povečanjem prostega denarnega toka ima podjetje obetavne možnosti za rast cen delnic. Glede na cikličnost industrije je zdaj morda pravi trenutek za razmislek o vstopu v to delnico, še posebej ob hitrem razvoju trga umetne inteligence, ki bo verjetno dodatno spodbujal povpraševanje po Micronovih izdelkih.