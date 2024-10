Delo in Jutarnji list sta predstavili skupno poslovno revijo Next Business

Vodilni medijski hiši v Sloveniji in na Hrvaškem, Delo in Hanza media, ki izdaja Jutarnji list, sta še drugič izdali poslovno revijo Next Business, ki na 188 straneh prinaša gospodarske zgodbe iz obeh držav. Izid revije sta medijski hiši pospremili na današnjem dogodku v Ljubljani ob navzočnosti ministra za gospodarstvo Matjaža Hana ter podpredsednika hrvaške vlade in ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Olega Butkovića.

Darilo bralcem Revija Next Business bo brezplačno priložena Delu in Jutarnjemu listu v četrtek, 24. oktobra. V njej predstavljamo najpomembnejše prevzeme podjetij, združitve in poslovna sodelovanja v zgodovini. Poiskali smo edinstvene zgodbe, v katerih se povezujejo poslovneži, znanje, izkušnje in kapital ter uresničujejo vrhunski projekti v obeh državah. Analiziramo dogajanje na ljubljanski in zagrebški borzi, predstavili bomo najuspešnejše družbe in osvetlili številne priložnosti za vlaganja na obeh straneh meje. Pogovarjali smo se s poslovneži iz različnih gospodarskih panog, ki so v zadnjem obdobju zaznamovali izjemno pestro dogajanje na slovenskem in hrvaškem trgu ter dosegli zavidljive uspehe.

Delo in Hanza media, ki izdaja Jutarnji list, sta še drugič izdali poslovno revijo Next Business, ki na 188 straneh prinaša gospodarske zgodbe iz obeh držav. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Novinarji obeh medijskih hiš v reviji Next Business zgolj kažemo na to, koliko možnosti za poslovno sodelovanje je na obeh trgih in da le skupna pot, utrjena s spoštovanjem vzajemnosti, temeljnih vrednot in dobrih poslovnih praks, dokazano prinaša rezultate. Takšnih zgledov je še vedno premalo. Lani je skupna blagovna menjava med državama znašala debelih sedem milijard evrov. Zakaj ne bi deset in več? Možnosti je ogromno,« je na dogodku dejal odgovorni urednik Dela Bojan Budja.

Odgovorni urednik Dela Bojan Budja (levo) in glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić. FOTO: Blaž Samec/Delo

Poudaril je, da se sodelovanje obeh medijskih hiš še poglablja: »Kmalu bo znova februar, ko načrtujemo nov Like in novo spoznavanje naravnih biserov in bogate vsakovrstne turistične ponudbe obeh držav. Zna celo biti, da z revijo prestopimo še kakšno mejo. Tokrat imam v mislih geografsko. Zakaj pa ne? Saj smo nekaj malega zaslužni celo za to, da se NLB počasi znova vrača na hrvaški trg.«

Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjega lista, je izrazil ponos na zgodbe v tej izdaji poslovne revije Next Business: »Ozrli smo se na ključne dogodke preteklega leta, pomembne poslovne prevzeme in druge novosti.« Spomnil je na nedavno konferenco Kapitalski trgi, še en skupni projekt obeh medijskih hiš, ki je potekala v Zagrebu. Delo in Hanza media vsako leto skupaj organizirata tudi konferenco o javnih investicijah in gradbeništvu, ki jo je nazadnje spomladi gostila Opatija. »Next Business ni le revija, je skupna platforma, ki nas vse povezuje. Skupaj gradimo prihodnost, skupaj odpiramo nova vrata in skupaj dosegamo uspehe,« je še dodal Ogurlić.

Predstavitev publikacije Next Business (z leve): minister za gospodarstvo Matjaž Han, podpredsednik hrvaške vlade Oleg Butković, predsednik uprave Petrola Sašo Berger in Ante Madnić, predsednik uprave Petrola Hrvaška. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ta je spomnil tudi na nagrado, ki jo je osvojila prva izdaja Next Businessa: »Že prvo leto je naša revija osvojila tretje mesto na prestižnem mednarodnem prizorišču – podelitvi nagrad Global Media Awards v Londonu. Je priznanje za ves trud, delo in predanost celotne ekipe in potrditev pomembnosti našega skupnega projekta. Biti del gala slovesnosti v muzeju Victoria & Albert, med svetovnimi voditelji medijske industrije, je bila izjemna izkušnja. Next Business Slovenija-Hrvaška je tako dobila mednarodno potrditev vrednosti kot pomemben most med dvema trgoma, ki ustvarja priložnosti za številne inovativne projekte in investicije.« Nagrado podeljuje mednarodno združenje novičarskih medijev (INMA). Na tekmovanje se je prijavilo 245 izdajateljev iz 43 držav z vsega sveta, Next Business pa je bil izbran med najboljše projekte v kategoriji najboljše uporabe tiska.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han (levo) in podpredsednik hrvaške vlade in minister za infrastrukturo Oleg Butković. FOTO: Blaž Samec/Delo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril, da je v časih, ko se soočamo z nepredvidljivimi geostrateškimi spremembami in izzivi, kot so trenutne razmere v avtomobilski industriji, sodelovanje med državami, gospodarstvi in ljudmi ključno za našo prihodnost ter za zagotavljanje stabilnosti in rasti v tem spreminjajočem se svetu. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je močno, vendar vedno obstaja prostor za izboljšave in nove priložnosti. »Prav to je bistvo revije Next Business, ki je namenjena spodbujanju poslovnih vezi med našima državama, razkrivanju priložnosti za sodelovanje in izmenjavi najboljših praks med našimi gospodarstvi,« je dodal Han: Verjamem, da bodo tovrstne pobude, kot je sodelovanje med Delom in Hanza Medio, še naprej gradile mostove med našima državama in prispevale k ustvarjanju še tesnejših gospodarskih vezi.«

Iskra bo čistila odpadne vode v Dubrovniku Slovensko-hrvaški konzorcij, ki ga vodi Iskra, bo gradil sistem za čiščenje odplak v Dubrovniku. V konzorciju so še podjetja HidroinženiringAlfaplan in splitska Elma. Zgradili bodo objekt za čiščenje iz pomorski izpustov. Projekt je vreden 28,7 milijona evrov. Intervju s Klemnom in Matijo Šešokom, direktorjema Iskre, preberite v reviji Next, ki je priložena Delu. G. R.

Tudi Oleg Butković je v ospredje postavil dobrososedske odnose in gospodarsko sodelovanje: »Hrvaška je v velikem investicijskem ciklu. Kot minister za infrastrukturo sem vesel, da pri tem sodelujejo številna slovenska podjetja, izkušnje z njimi pa so zelo dobre. Imeli smo tudi primere prevzemov hrvaških podjetij, kar kaže, da so slovenski gospodarstveniki dobrodošli na Hrvaškem.«