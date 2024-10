Darilo bralcem Dela: Next Business Slovenija-Hrvaška

Poslovna revija Next Business iz medijskih hiš Delo in Hanza Media bo izšla 24. oktobra. Priložena bo Delu in Jutarnjem listu.

Galerija Foto

V drugi izdaji revije Next Business predstavljamo najpomembnejše prevzeme podjetij, združitve in poslovna sodelovanja v zgodovini. Poiskali smo edinstvene zgodbe, v katerih se povezujejo poslovneži, znanje, izkušnje in kapital ter uresničujejo vrhunski projekti v obeh državah. Analiziramo dogajanje na ljubljanski in zagrebški borzi, predstavili bomo najuspešnejše družbe in osvetlili številne priložnosti za vlaganja na obeh straneh meje. Pogovarjali smo se s poslovneži iz različnih gospodarskih panog, ki so v zadnjem obdobju zaznamovali izjemno pestro dogajanje na slovenskem in hrvaškem trgu ter dosegli zavidljive uspehe. Preverite v promocijskem videospotu.