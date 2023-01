Delodajalce bo odslej zastopal Miro Smrekar

Vodenje Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) je s 1. januarjem prevzel dolgoletni član organov ter dosedanji podpredsednik ZDS Miro Smrekar, ki je tako na položaju generalnega sekretarja zamenjal Jožeta Smoleta.

»Okolje, v katerem delujejo delodajalci, se v zadnjih letih in še posebej v Sloveniji spreminja zelo hitro. Vsi se moramo znati hitro prilagajati na kratkoročne vplive, a vendarle imeti v očeh dolgoročno stabilnost in trajnostno naravnanost. Prepričan sem, da lahko s svojimi znanji, izkušnjami in veščinami pripomorem v tem procesu iskanja najboljših rešitev,« je pri tem dejal Smrekar. Dodal je, da ZDS ostaja vodilna delodajalska organizacija, ki strokovno, argumentirano in transparentno skrbi za spodbudno delodajalsko okolje. Smrekar je ustanovitelj in direktor podjetja Abaris, ki se ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu.

Združenje deluje od leta 1994 in danes zastopa več kot 1400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. Vodstvo ZDS predstavljajo predsednik, dva podpredsednika in generalni sekretar.