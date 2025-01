Demografija je največji izziv za regijo Adriatik

V Inštitutu za strateške rešitve (ISR) pričakujejo, da bo Slovenija letos dosegla 2,5-odstotno gospodarsko rast, tveganja pa so usmerjena navzdol. Veliko bo odvisno od ekonomske politike Donalda Trumpa, umikajoče se globalizacije in svetovnih transportnih stroškov. »Podatki kažejo, da nismo več v dobrih starih časih pred letom 2020. Vse to bo povzročalo težave evru, ki bo pod pritiskom,« je na tradicionalnem letnem dogodku inštituta ocenil direktor raziskav in razvoja Jure Stojan.

Na inštitutu so ob tem izdali revijo The Adriatic: Strategic Foresight 2025. Demografske težave so glavna kriza, katero se sooča regija Adriatik, ugotavlja direktor ISR Tine Kračun. Regija se sooča z nizko rodnostjo (1,5 otroka na žensko), naraščajočo emigracijo (vsako leto se izseli 155 tisoč prebivalcev), ki vpliva na trg dela, hkrati pa se stara hitreje od povprečja EU.

V Sloveniji smo se očitno zadovoljili z izvozom na sever, v pet držav Unije, zanemarjamo pa druge priložnosti, tudi v regiji, kjer je prostor za investicije in tesnejše povezovanje z EU, je v pogovoru s Kračunom izpostavil predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Ob tem je pozval h krepitvi konkurenčnosti, energetske suverenosti Slovenije in regionalizacije države. Za ohranjanje kadrov v državi sta po njegovem glavna dejavnika plače in stanovanja.