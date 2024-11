(KOLUMNA) Met kovanca

V kolumni preberite:

Američani poznajo modrosti o igrah na srečo. »Vrzi kovanec. Ko bo v zraku, boš vedel, katero stran si želiš.« To domislico pripisujejo Arnoldu Rothsteinu, ameriškemu poslovnežu, hazarderju in gangsterju (1882–1928). Televizijec Andy Rooney (1919–2011) pa je govoril o pravilu 50: 50: 90: »Kadar imaš možnost 50: 50, da nekaj narediš prav, obstaja 90-odstotna verjetnost, da boš naredil narobe.« Met kovanca se samo zdi preprost. V resnici vodi v komplikacije.

Cifra – mož, oziroma bolje, žena – mož? Na dan volitev bodo ta pregovorni kovanec vrgli v Združenih državah Amerike. Na kateri strani bo pristal? Tega ne ve nihče, javnomnenjske raziskave so tokrat povsem nekoristne. Kandidatka in kandidat imata menda enake možnosti za zmago, pravijo povprečja anket. Se pravi, razmerje med verjetnostma je 50: 50. Pa ne samo po krivdi neodločenih, ki bodo šele na voliščih doumeli, koga si želijo v Beli hiši (kot bi pripomnil Rothstein). In najverjetneje bo polovica države menila, da je druga storila napako (kot izhaja iz Rooneyjeve duhovitosti).