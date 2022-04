Deset milijonov evrov za prizadete panoge

Javna agencija Spirit Slovenija bo danes v uradnem listu in na svoji spletni strani objavila javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na voljo je slabih deset milijonov evrov, višina sofinanciranja pa bo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6000 evrov na zaposlenega.

Gre za dolgo pričakovani razpis enkratne pomoči najbolj prizadetim dejavnostim, ki ga je vlada napovedala že lani poleti, a se je njegova objava nato nenehno zamikala. Podjetja turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti so bila namreč zaradi ukrepov za omejevanje epidemije covida-19 močno prizadeta in večinoma skorajda niso ustvarjala prihodkov. »Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila likvidnostno izčrpana, soočala so se z odlivom kadra v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno otežilo,« pojasnjujejo v agenciji.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 500 podjetij iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške panoge, okvirna skupna višina sredstev pa znaša 9,9 milijona evrov. To je precej manj od 30 milijonov, kot se jih je obljubljalo sprva. Na razpis se bodo lahko prijavili hoteli in drugi ponudniki nastanitvenih obratov, strežba pijač, turistične agencije ter organizatorji dogodkov, sejmov in srečanj pa tudi dejavnost umetniškega uprizarjanja. Kot je bilo napovedano že ob najavi razpisa, bo pomoč namenjena tistim, ki so jim prihodki upadli za vsaj 75 odstotkov.