Dewesoft ponuja možnosti zaposlitve beguncem iz Ukrajine

Trboveljsko podjetje Dewesoft bo zaposlilo ustrezno kvalificirane ljudi, ki prihajajo s konfliktnega območja v Ukrajini. »V tej kompleksni in tragični begunski situaciji iskanje 'pravega krivca' dogajanja ne more narediti nič bolj plemenitega, če pa lahko omilimo vsaj eno trpljenje, je naš namen dosežen,« so sporočili.

Dodali so, da pozorno spremljajo dogajanje med Rusijo in Ukrajino, saj imajo v Rusiji hčerinsko podjetje: »Pri poslovanju v trenutni situaciji spoštujemo in ostajamo zvesti načelom EU in vsem predpisanim sankcijam, ki omejujejo naše izvozne aktivnosti. Vsakodnevno spremljamo aktualno dogajanje, sezname podjetij in posameznikov, s katerimi je prepovedano poslovno sodelovanje. Zaposleni v našem hčerinskem podjetju so svoje aktivno delovno življenje povsem posvetili slovenskemu podjetju. Vsako človeško življenje ima nepredstavljivo vrednost, tako bomo našim zaposlenim tudi v prihodnje poskušali zagotoviti vsaj minimalne prihodke za dostojno življenje. Ti ljudje so del naše globalne Dewesoft družine in kot podjetje smo zanje odgovorni.«