Deželna banka lani z več kot osmimi milijoni dobička

Deželna banka je lani dosegla skoraj 8,3 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in realizirala 11,19-odstotni donos na kapital. Hkrati je lani za tri odstotke povečala svojo bilančno vsoto na 1,19 milijarde evrov. Kapitalska ustreznost banke je ves čas njenega obstoja stabilna, na ustrezni ravni in v zadostni meri pokriva vsa potencialna tveganja, so sporočili iz banke, ki jo vodi Jure Kvaternik.

Na včerajšnji skupščini banke so delničarji podelili razrešnico tako upravi banke kot nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Za šesto članico nadzornega sveta banke je bila za mandatno obdobje štirih let potrjena Nevenka Kržan.

»Naš cilj je digitalno, finančno in storitveno povezati izjemno bogat in obetaven agrikulturno-trgovsko-finančni ekosistem, ki ga že tradicionalno pokrivamo,« so po skupščini še sporočili iz Deželne banke, ki je skoraj stoodstotno v slovenski lasti.