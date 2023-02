Katera banka ima najcenejše storitve

Med bankami so bile lani še naprej velike razlike v ponudbi in ceni njihovih storitev, ugotavljajo v Banki Slovenije v analizi košaric plačilnih storitev, ki odražajo plačilne navade tipičnega komitenta. Ob tem pa primerjava stroškov financiranja za prebivalstvo pokaže še, da so v ponudbi bank precejšnje razlike tudi pri efektivnih obrestnih merah za stanovanjska in potrošniška posojila, še poudarjajo v centralni banki.

Iz primerjave stroškov za košarico plačilnih storitev sledi, da je tipični komitent lani za bančne storitve v povprečju namenil 70,71 evra, kar je 1,31 evra več kot leto prej. Analiza pri tem pokaže, da je bil najugodnejši paket več kot trikrat cenejši od najdražjega. Recimo, za paket Direkt, ki ga je ponujala N Banka (nekdanja Sberbanka, ki se bo letos dokončno pripojila k NLB), je bilo treba odšteti 29,88 evra, za DBS Osebni račun iz ponudbe Deželne banke pa kar 97,68 evra. Med cenejšimi so bile še Primorska hranilnica Vipava z E-paketom (35,88 evra), Banka Intesa Sanpaolo s paketom Digital (48,48 evra) in NLB s paketom Digitalni (51,72 evra).

Stroski Kosarice

Med dražjimi pa so bile še SKB z Moj S paketom (92,28 evra), NKBM z Osebnim Plus računom (90,48 evra) in Gorenjska banka z Osebnim računom (90,12 evra). V Banki Slovenije pri tem dodajajo, da »lahko posamezni paketi vključujejo tudi širši nabor storitev, vendar tega in kakovostnih razlik v ponudbi (kot je, recimo, široka mreža lastnih bankomatov) v enostavni primerjavi, ki jo zagotavlja košarica storitev, ni mogoče upoštevati«.

V BS so vzeli pod drobnogled tudi stroške financiranja za prebivalstvo, za primerjavo pa so vzeli efektivno obrestno mero, ki vključuje tako obresti za izposojeni denar kot tudi strošek same bančne kreditne storitve. Pri tem so seveda upoštevali nove podatke (na dan 1. februarja letos), ki so jih pridobili iz spletnih kalkulatorjev bank in hranilnic, uporabili pa so povprečno ročnost in povprečen znesek kredita v letu 2022.

Predpostavili so, da znaša pri potrošniških kreditih povprečna ročnost pet let, povprečen znesek kredita 12.000 evrov, pri stanovanjskih kreditih povprečna ročnost znaša 16 let, povprečen znesek pa 80.000 evrov. Ob tem so pri obeh vrstah kreditov izbrali nespremenljivo obrestno mero in predpostavili, da gre za komitenta banke oziroma hranilnice, za zavarovanje pa so pri stanovanjskem kreditu upoštevali nepremičnino.

Stanovanjska posojila dvakrat dražja kot lani

Izračuni Banke Slovenije tako kažejo, da je povprečna izračunana efektivna obrestna mera pri potrošniškem kreditu znašala 7,90 odstotka (lani še 7,25 odstotka), razpon med ponudbo najcenejše in najdražje banke pa je segal kar od 6,29 do 9,47 odstotka. V stroških financiranja to pomeni nekaj manj kot 1000 evrov (lani nekoliko nad 600 evri).

Pri stanovanjskem kreditu je povprečna izračunana efektivna obrestna mera znašala 4,45 odstotka, kar je skoraj še enkrat več kot lani (2,23 odstotka). Razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo je sicer videti majhen, od 4,16 do 4,58 odstotka. Vendar je glede na daljšo ročnost stanovanjskih posojil na koncu razlika v stroških financiranja kar opazna (približno 3000 evrov), a vseeno manjša kot lani (približno 3500 evrov).

Iz objavljenih izračunov BS izhaja, da so najnižje efektivne obrestne mere za potrošniška posojila oglaševale Deželna banka, Banka Intesa Sanpaolo in UniCredit Banka Slovenija, najvišje pa so bile ponudbe Addiko Bank, NLB in Gorenjske banke. Pri stanovanjskih posojilih sta bili najnižji oglaševani ponudbi Deželne banke in UniCredita, najdražja pa je bila ponudba SKB banke.