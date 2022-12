Digitalizacija je ključ do nižjih stroškov energije in večje trajnosti

Digitalne tehnologije, kot sta merjenje in spremljanje, nam skupaj s pametnimi napravami in analitično programsko opremo omogočajo, da natančneje vidimo, kako porabljamo energijo in kje lahko ustvarimo pomembne prihranke. To je natančneje pojasnil Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

Kakšni so trenutni trendi, po čem je največ povpraševanja?

V zadnjem času je opazen porast povpraševanja po naših sistemih upravljanja z energijo, kar je pričakovano, glede na to, da smo vsi občutili dvig cen energije in električne energije. Na ta trend se je še posebej odzval gradbeni sektor, kar je odlična novica, saj vemo, da več kot 30 % vseh emisij C0 2 prihaja iz tega sektorja. Uvedba sistemov Building Management za upravljanje stavb, pa tudi sistemov za upravljanje z energetskimi viri v zgradbi, je danes za investitorje vprašanje ne le dobičkonosnosti poslovanja, temveč tudi trajnosti. Govorimo o 30 % nižjih stroških energije in do 50 % nižjih stroških vzdrževanja, kar je vse prej kot zanemarljivo.

FOTO: Schneider Electric

Kakšno je stanje na področju pametnih stavb v Sloveniji in kako energetsko učinkovite so sicer naše stavbe?

Energetskih obnov tako javnih kot zasebnih stavb je vedno več, zagotovo pa jim bodo sledile tudi investicije v pametne sisteme in vgradnjo sistemov, ki prispevajo k varčevanju energije. Z našimi rešitvami je možno stroške energije znižati do 30 odstotkov, stroške vzdrževanja pa celo prepoloviti, kar danes ni več samo vprašanje dobičkonosnosti poslovanja, temveč tudi trajnosti.

Za primer naj navedem sosednjo Hrvaško, kjer je bila leta 2020 dokončana poslovno-skladiščna stavba Nabla Slavonija. Na 500 m2 stoji pametna stavba, ki deluje brez ene same tipke in s popolnoma avtomatizirano regulacijo delovnih pogojev. V stavbo Nabla Slavonija so nameščene rešitve Schneider Electric za digitalizacijo in avtomatizacijo. To je primer poslovnega objekta, h kateremu je treba stremeti. S pametno tehnologijo nenehno spremlja in upravlja porabo energije ter zaposlenim zagotavlja maksimalno udobje. Ugodne delovne razmere smo dosegli z upravljanjem osvetlitve in senčenja prostora glede na dnevno svetlobo ter spreminjanjem barve osvetlitve, da bi bilo bivanje čim bolj prijetno. Stavba uravnava tudi prezračevanje, temperaturo, vlažnost in raven CO 2 glede na število ljudi v prostoru. To je popolnoma trajnostna zgradba, vemo pa tudi, da so odzivi zaposlenih več kot odlični.

Kaj točno pomeni pametna stavba in kolikšen vložek je potreben? Kdaj se naložba povrne?

Za pametne zgradbe so značilni samovzdržni sistemi, ki svojim najemnikom zagotavljajo visoko stopnjo avtomatizacije in udobja bivanja. S pomočjo inovativnih tehnologij je upravljanje zgradb danes povsem preprosto. Ko govorimo o investicijah, je razlika v vložku v že zgrajene objekte in v tiste, ki se šele gradijo. Pri prvih lahko rečemo, da gre za približno 3-odstotno povečanje kapitalskih naložb, ki pa se povrnejo že v nekaj letih zaradi znatnih prihrankov pri obratovanju. Z inovacijami, ki temeljijo na IoT, lahko znižamo operativne stroške v povprečju do 30 %. V podjetju Schneider Electric omogočamo, da zgradbe z uporabo najnovejših tehnologij, podatkov, analitike in aplikacij na naši odprti platformi EcoStruxure postanejo energetsko učinkovite in trajnostne naložbe, kar pa je cilj vsakega uspešnega investitorja in upravitelja.

FOTO: Schneider Electric

Vedno več je tudi električnih vozil. Ali je čas, da začnemo razmišljati širše o polnilnicah za električna vozila?

Do leta 2050 se bo povpraševanje po električni energiji povečalo do dvakrat, kar pomeni, da bo poraba električne energije na stanovanjsko enoto dvakrat večja. Eden glavnih razlogov bo zagotovo vse večja razširjenost električnih vozil, saj naj bi bilo do leta 2030 10 % več električnih vozil kot danes. Povezava, ki jo omenjam, izhaja iz spremembe vedenja lastnikov tovrstnih avtomobilov. Ne bomo se več ustavljali, da bi napolnili vozilo, ampak bomo polnili tam, kjer se ustavimo. Današnje javne polnilne možnosti bodo večinoma nadomestile polnilne postaje v pisarnah, trgovinah, restavracijah, šolah, bolnišnicah, kinematografih, pa tudi v hotelih in zasebnih nastanitvah. Tudi v Schneider Electricu sledimo trendom z eMobility, zato se ne osredotočamo na polnjenje med prevozom, torej na hitre polnilnice, temveč na izdelke, ki jih bomo uporabljali doma, v službi ali na destinaciji, torej tam, kjer se pričakuje največ polnjenj.

So pri uvajanju polnilnic kakšne ovire?

Ne gre le za električna vozila ali polnilnice, ampak je treba razmišljati tudi o napravah za upravljanje polnilnic in njihovi integraciji v stavbno infrastrukturo, pa naj gre za stanovanjske objekte, pisarne, hotele ali podjetja, ki upravljajo vozne parke. Poraba električne energije v stanovanjskih objektih se bo povečala na račun domačih polnilnic, kamor se bo preneslo polnjenje, ki zdaj poteka na primer na bencinskih črpalkah. Zato je prva ovira, kako zagotoviti potrebno moč za polnjenje, ne da bi motili delo drugih porabnikov električne energije v stanovanjskem objektu. Drug izziv je zniževanje stroškov porabe električne energije, kar rešujemo z uvajanjem sistema obnovljivih virov energije. Kot tretje pa je njihova integracija v infrastrukturo, kar bo zahtevalo določene predelave, nove instalacije in zaščitne naprave. Zagotovo bo uvedba polnilnih postaj za električna vozila enostavnejša za nove objekte v gradnji. A to nam ne sme vzeti poguma, saj je tovrstne spremembe mogoče uvesti v skoraj vseh objektih. Ko pride čas za rekonstrukcijo objekta, je treba izkoristiti možnost za vgradnjo senzorjev in sistemov za merjenje porabe električne energije, predvsem pa poskrbeti za varnost in zanesljivost elektroinštalacij.

Kakšne cilje si je vaše podjetje zadalo za leto 2023?

Osredotočenost Schneider Electrica ostaja jasna, to je pospešiti pot do ničelnih neto emisij CO 2 za stranke in partnerje. Želimo videti pozitivne spremembe v svetu in to čim hitreje. Še naprej oblikujemo močna partnerstva, uvajamo inovacije in nove izdelke, da bi omogočili trajnostno industrijsko prihodnost za naslednjo generacijo. To vključuje aktivno poslušanje potreb trga tudi po pametni proizvodnji. Podjetja potrebujejo smernice za združevanje IT in operativnih tehnologij, kar je prvi pogoj za pametno proizvodnjo, mi pa smo tukaj, da jih podpremo in opolnomočimo z digitalno in zeleno transformacijo, ki je hkrati tudi kibernetsko varna.

Naročnik oglasne vsebine je Schneider Electric