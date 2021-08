Digitalni evro bi verjetno dobili leta 2025, v zraku še več vprašanj

V članku preberite:



Hitre tehnološke spremembe in želje držav, da gredo vštric z njimi pri svojem denarju, imajo za posledico, da zdaj uvedbo lastne digitalne valute pripravlja že 81 držav, ki predstavljajo kar 90 odstotkov svetovnega gospodarstva, kažejo podatki s spletne strani CBDC tracker. Prvo povsem delujočo digitalno centralnobančno valuto (sand dolar) so lani uvedli Bahami, sledila je Vzhodnokaribska denarna unija.



Drugače pa je pri uvedbi elektronskega denarja zdaj najdlje Kitajska, ki prototip digitalnega juana že pridno testira v praksi v nekaterih mestih in regijah. Njen cilj je, da ga polno uveljavi na zimskih olimpijskih igrah, ki jih bo Peking gostil februarja 2022, torej že čez manj kot pol leta.



Kako daleč pa je zdaj pri uvajanju digitalnega evra ECB in katere orehe bo še treba streti, preden bi, predvidoma v letu 2025, z digitalno valuto plačevali tudi pri nas?