Digitalni evro je potrditev tehnologije kriptovalut

Razmah digitalnih valut

Izvršni direktor borze Bitstamp Julian Sawyer pravi, da je nedavna odločitev ECB dodatna potrditev tehnologije, ki stoji za kriptovalutami. FOTO: Jernej Lasic

Potrditev tehnologije

Evolucija valut in digitalizacija družbe sta zagrizli tudi globlje v pore finančnega sveta. V Evropski centralni banki so ta teden namreč napovedali začetek raziskovalne faze projekta digitalni evro, kar na slovenski borzi kriptovalut Bitstamp razumejo kot pritrditev tehnologiji, ki stoji za tovrstnimi valutami.Evropska centralna banka (ECB) zadnji dve leti ne skriva ambicij glede razvoja digitalnega evra. Tega v Frankfurtu razumejo kot elektronski denar, namenjen širši javnosti, potrošnikom, fizičnim osebam in nebančnim družbam, še posebno pa bi ga uporabljali za manjša plačila, predvidoma brez posredovanja bank ali ponudnikov kartičnih storitev. ECB je ta teden sporočila, da tudi uradno začenjajo raziskovalno fazo digitalnega evra, ki bo trajala dve leti, dejavnosti na tem področju pa krepi tudi Banka Slovenije.O digitalizaciji svoje valute sicer razmišljajo vse večje svetovne banke, še najbliže izdaje tega je kitajska centralna banka, ki o digitalnem juanu razmišlja že pet let. Seznamu bank, ki se spogledujejo z idejo digitalne valute, se pridružuje tudi ameriška Federal Reserve (FED), o elektronski kroni so razmišljali tudi na Švedskem. Ti si že več let prizadevajo postati prva brezgotovinska družba, kar jim tudi uspeva, saj plačila z gotovino predstavljajo manj kot deset odstotkov trgovanja.Centralne banke računajo na to, da bo njihova digitalna valuta komplementarna gotovini, hkrati v ECB stavijo, da bo digitalni evro podprl digitalizacijo evropskega gospodarstva.ECB je že januarja lani ustanovil delovno skupino na visoki ravni, ki proučuje vse vidike uvedbe digitalnega evra. Dokončno odločitev o uvedbi digitalnega evra so napovedali za letos poleti, zdaj je jasno, da se začenja raziskovalna faza te valute: »Digitalizacija je v zadnjih letih zelo posegla na področje finančnih storitev in plačevanja, na kar se aktivno odzivamo tudi centralne banke. V zadnjih letih vse več pozornosti in prizadevanj usmerjamo v raziskovanje in razvoj centralnobančnih digitalnih valut, ki bi lahko predstavljale nov korak v evoluciji denarja,« razlagajo v Banki Slovenije, ki prav tako krepi aktivnosti na omenjenem področju.Začetek razvojne faze digitalnega evra pa hkrati ne pomeni, da bo digitalni evro tudi izdan, še poudarjajo v slovenski centralni banki: »To odločitev bomo v evrosistemu sprejeli lahko šele na podlagi izsledkov raziskovalne faze.« Dogodke medtem opazujejo na slovenski borzi kriptovalut Bitstamp, kjer so prepričani, da je nedavna odločitev ECB dodatna potrditev tehnologije, ki stoji za kriptovalutami. »Tako ECB kot tudi druge centralne banke, regulatorji in podobne finančne institucije, digitalna sredstva dojemajo kot prihodnost finančnih storitev. Na vidiku je digitalizacija evra, o čemer razmišljajo tudi druge centralne banke. Digitalizacija valute pripomore tudi k digitalni preobrazbi finančnih storitev, kar po našem mnenju vodi k boljšim in cenejšim transakcijam ter dostopu do denarja,« razmere opiše izvršni direktor Bitstampa