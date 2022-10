Do digitalnih bonov upravičenih 67 oseb, starejših od 55 let

Digitalne bone bo lahko poleg učencev, dijakov in študentov do konca novembra koristilo tudi 67 oseb, starih 55 let ali več, ki so opravili zadostno število ur usposabljanj s področja digitalnih kompetenc. Služba vlade za digitalno preobrazbo je sicer v petek organizirala prvi informativni dan za izvajalce usposabljanj za starejše.

Po tem, ko je Slovenski regionalni razvojni sklad septembra razveljavil razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc, so iz vladne službe za digitalno preobrazbo v ponedeljek sporočili, da bodo do digitalnih bonov upravičeni vsi udeleženci, ki so opravili izobraževanje do vključno 25. avgusta 2022 in izpolnili enega od pogojev, ali imajo opravljenih devet ur osnovnega izobraževanja ali opravljenih skupno devet ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj.

Kot je pojasnil vodja sektorja za digitalno vključenost na vladni službi za digitalno preobrazbo Tilen Gorenšek, gre za 67 upravičencev.

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov so začeli veljati 15. junija letos. Najprej so jih za nakup računalniške opreme lahko koristili osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje, po prvotnih načrtih pa bi jih jeseni prejeli še prebivalci, stari 55 let ali več, ki so opravili ustrezna izobraževanja s področja digitalnih kompetenc.

Vendar se je nato zapletlo pri razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle. Kot je septembra pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, so se za razveljavitev razpisa odločili, ker so po temeljitem pregledu celotne dokumentacije ugotovili, da je razpis v neskladju z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je tudi vpeljal digitalne bone.

Po zadnjih podatkih je bilo do 14. oktobra do 11. ure unovčenih 145.329 digitalnih bonov v skupni vrednosti 20,77 milijona evrov. Dodeljeni znesek za digitalne bone je skupno 33,54 milijona evrov. Bone lahko upravičenci koristijo še do konca novembra.

Stojmenova Duh je ob napovedi razveljavitve razpisa predstavila, da so v pripravi že nova izobraževanja odraslih s področja digitalnih kompetenc.

Služba vlade za digitalno preobrazbo je v petek organizirala prvi informativni dan za izvajalce usposabljanj za starejše. FOTO: Shutterstock

Vladna služba za digitalno preobrazbo je tako v petek organizirala prvo spletno srečanje izvajalcev na področju usposabljanja za digitalno pismenost starejših. Na informativnem dnevu so Gorenšek, državna sekretarka Aida Kamišalić Latifić in strokovna sodelavka v kabinetu ministrice Tjaša Sobočan predstavnikom več kot štirideset zainteresiranih organizacij predstavili trenutno stanje in nadaljnje korake, ki jih na področju usposabljanj za starejše pripravljajo na vladni službi, so pojasnili v sporočilu za javnost.

»Intenzivno pripravljamo novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki nastaja tudi ob upoštevanju predlogov različnih deležnikov,« je dejala državna sekretarka. Želijo si, da bi pripravili ukrepe in aktivnosti, ki bodo pripravljeni bistveno bolj ciljno in tudi usmerjeni v povečanje digitalne vključenosti celotnega prebivalstva.

Načrt aktivnosti za leto 2023 vključuje več projektov za razvoj (osnovnih) digitalnih kompetenc ciljnih skupin. Projekt Digitalni heroji bo namenjen za izobraževanje oseb, ki bodo podprte z znanjem in gradivi lahko svoje znanje prenašale naprej, projekt Mobilni heroji pa predvideva usposabljanja na terenu v slovenskih ruralnih območjih. Projekt DigiZaposlitev bo namenjen brezposelnim, ki bodo lahko pridobili ustrezne digitalne kompetence za uspešno in konkurenčno vključevanje na trg dela.

Prav tako za prihodnje leto načrtujejo vzpostavitev računalniškega sklada, ki bo omogočil večjo dostopnost do osnovne računalniške opreme oziroma informacijsko-komunikacijske tehnologije in projekt DigiZaupanje, za dvig zaupanja v digitalne tehnologije in storitve ter razvoj ekosistema za spodbujanje digitalne vključenosti.

Predstavljeni so bili tudi okvirni ukrepi za financiranje nevladnih organizacij na področju digitalizacije in digitalne transformacije. Za tovrstne aktivnosti je v obdobju od 2021 do 2027 predvidenih približno 11 milijonov evrov evropskih sredstev, so pojasnili na vladni službi. Kot je Gorenšek pojasnil za STA, v tem letu načrtujejo drugi informativni dan, po katerem bodo delili več podrobnosti.