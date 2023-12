Do zadnje kapljice nafte

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj dnevi se je v Dubaju sklenila podnebna konferenca Združenih narodov COP28. Več deset tisoč ljudi se je zbralo, da bi se uskladila svetovna politika na področju zmanjšanja vpliva in prilagajanja na podnebne spremembe. Rezultati te konference so mešani – pozitivni elementi srečanja so tesno prepleteni z negativnimi.

Že pred začetkom konference COP28 so se pojavile skrbi, da bodo imele naftno-plinska industrija in države izvoznice energentov preveč možnosti za zaščito svojih interesov. Prvo opozorilo je bila novica, da je predsednik COP28, sultan Al Jaber, tudi na čelu državne naftne družbe Abu Dhabi National Oil Company, ki je znana kot ADNOC.