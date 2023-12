Optimistični obeti za prihodnje leto

Pretekli mesec je bil uspešen za vlagatelje na delniških trgih, saj so vsi pomembnejši svetovni delniški indeksi razvitih trgov močno pridobili vrednost. Enako je tudi na trgu naložb s fiksnim donosom, kjer so zahtevane donosnosti obveznic upadle zaradi pričakovanj, da je ameriški Fed končal zviševati obrestne mere in da bi jih lahko v drugi polovici prihodnjega leta začel zniževati.

Spet optimizem za december ...

Z vstopom v zadnji mesec leta bodo udeleženci vse pogosteje pogledovali proti prihajajočemu letu. V povezavi s tem se pojavljajo že prva pričakovanja, ki so, v nasprotju z lanskoletnimi, znova optimistična. Lani je večina analitikov napačno ocenila, da je pred nami zahtevno leto s pretežno negativnimi donosi. Pričakovanja se niso uresničila, delniški trg se je kljub upočasnjevanju globalne ekonomske aktivnosti ter trdovratnejše inflacije izkazal za močno odpornega. Leto se bo tako skoraj zagotovo končalo v zelenih številkah.

Gašper Dovč, Triglav Skladi FOTO: Jernej Lasic

Najbolj optimistične so analitske hiše Bank of America, Deutsche Bank in BMO Capital Markets, saj napovedujejo, da bo ameriški delniški trg drugo leto znova dosegel rekordno visoke vrednosti. Tudi investicijska hiša Goldman Sachs in bančna skupina Société Générale napovedujeta pozitivne donose. Ključni dejavniki, na katerih temeljijo njihove napovedi, so trendovsko upadajoča inflacija in s tem zmanjševanje pritiskov na kupno moč, rast podjetniških dobičkov, močan trg dela ter pričakovano zniževanje obrestnih mer Federal Reserve v drugi polovici leta.

... a pozitivnega soglasja ni

Kot vedno obstajajo tudi manj optimistična pričakovanja. Analitiki Morgan Stanleyja pričakujejo ničelno rast delnic v prihodnjem letu, skrbijo jih možnost gospodarske recesije, upad dobičkov ter nespremenjena denarna politika. Z najbolj pesimistično napovedjo tokrat izstopa JP Morgan Chase, kjer napovedujejo padec indeksa S&P 500 do konca leta 2024 na 4200, kar je približno osem odstotkov pod trenutno ravnjo. Razlogi, ki jih navajajo, vključujejo upočasnjevanje globalne rasti, upad varčevanja gospodinjstev ter visoka geopolitična tveganja, zlasti zaradi prihajajočih volitev, vključno z volitvami v ZDA, ki bi lahko dodatno prispevale k politični nestanovitnosti. Pričakujejo, da bo Fed kasneje začel sproščati denarne politike, s čimer se bo nadaljevalo zahtevno leto za delniške naložbe.