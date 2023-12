El Niño lahko v prihodnjih mesecih prinese podražitve

V nadaljevanju preberite:

El Niño, znan tudi kot južna oscilacija, je kompleksen vremenski pojav, ki izrazito vpliva na globalno gospodarstvo, predvsem na države Latinske Amerike in Jugovzhodne Azije. Učinek tega vremenskega vzorca se kaže v različnih panogah, od kmetijstva do turizma, in povzroča tako neposredne kot posredne ekonomske posledice.

Južna oscilacija povzroča spremembe v vzorcih padavin, kar lahko vodi do nižjih pridelkov hrane in nihanj v cenah kmetijskih proizvodov. Te spremembe lahko močno vplivajo na svetovno preskrbo s hrano in cenovno stabilnost.