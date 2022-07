Dolgotrajni postopki ovirajo zaposlovanje tujcev

V nadaljevanju preberite še:

Največja dvorana v domu GZS je bila včeraj skoraj pretesna za vse, ki so se hoteli udeležiti posveta o zaposlovanju tujcev, kar kaže, kako velik problem je to za naše gospodarstvo. Še pred nekaj leti so se za tujimi delavci ozirali le pri deficitarnih poklicih, zdaj pa se s pomanjkanjem kadra spopadajo skoraj vse gospodarske panoge.

Zadnji napovednik republiškega zavoda za zaposlovanje ugotavlja, da je ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklih šestih mesecih primanjkovalo že več kot polovici delodajalcev, med velikimi pa celo 80 odstotkom. Tudi v prihodnje več kot polovica delodajalcev pričakuje težave z iskanjem kadra, pri čemer se po opažanju zavoda ta problem še stopnjuje