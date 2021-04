Izkupiček frekvenčne dražbe znaša 164 milijonov evrov

Po desetih dneh se danes, kot smo napovedali , zaključuje dražba več frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev. Na dražbi so sodelovali štirje mobilni operaterji, do danes pa uradno še niso razkrita imena sodelujočih.Zdaj je tudi uradno potrjeno, da so na dražbi sodelovali Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je sporočila, da celoten izkupiček dražbe znaša dobrih 164 milijonov evrov, s tem, da so v ceno vštete tudi frekvence, ki niso namenjene uvajanju mobilne tehnologije 5G.Končna cena dražbe je presegla neuraden cilj vlade, ki se je gibal okoli 95 milijonov evrov. Operaterje zdaj čaka dejanska vzpostavitev mobilnih omrežij pete generacije, po uradni časovnici naj bi ta bila na voljo uporabnikom v roku enega leta. Rok plačila je 15 dni od izdaje sklepa, operaterji bodo torej stroške morali poravnati do prvega ponedeljka po prvomajskih praznikih.Več sledi.