Drugi tir za zdaj brez dodatnih 137 milijonov

Projekt gradnje nove železniške proge med Divačo in Koprom po mnenju evropske komisije še ni dovolj zrel, da bi mu lahko iz razpisa instrumenta za povezovanje Evrope (IPE 2021) za tretji sklop del dodelili pričakovanih 137 milijonov evrov. Obstaja možnost, da se Slovenija na ta razpis ponovno prijavi januarja 2023, vendar mora zagotoviti, da bo denar porabljen do konca leta 2026.

Evropska izvršna agencija za klimatske spremembe, infrastrukturo in okolje (Cinea) je septembra lani objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijske ovojnice s 85-odstotnim deležem sofinanciranja. Vlogo za pridobitev sredstev je pripravila družba 2TDK, januarja letos se je prijavila Slovenija tudi s projektom za tretji sklop drugega tira (za tire, tirne naprave, vozno mrežo, energetsko napajalno postajo, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, videonadzor in varovanje).