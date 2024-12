Preozka postaja ustavlja vlake

Čeprav se številni logisti veselijo in komaj čakajo leta 2026, ko naj bi po novi železniški progi hitreje in varneje pripeljali prvi vlaki do morja, pa visi nad težko pričakovano novostjo senca, ki kazi popolnost pridobitve. Nova železniška proga med Divačo in Koprom bo imela najmanj eno lepotno napako – ozko grlo v podobi pretesne tovorne železniške postaje Koper. Ta ima premalo tirov, da bi lahko vlaki izkoristili potencial novega tira, torej hitrejšo pot do pristanišča.

Čeprav predstavniki vladajoče politike ves čas poudarjajo številne prednosti, ki jih bo prinesla dograditev nove proge med Divačo in Koprom ter obljubljajo, da se bo to zgodilo že na začetku leta 2026, nihče ne pove, da bo imela ta proga kar veliko lepotno napako. Tovorna železniška postaja Koper namreč že danes pomeni ozko grlo na poti med drugim tirom in pristaniščem, saj njene kapacitete že ob sedanjem starem tiru ne omogočajo vseh potrebnih manipulacij in premikov vlakov, ki so na poti s postaje v bližnje pristanišče in iz njega. Z dograditvijo nove proge, z napovedanimi novimi posli in rastjo pretovora bo to ozko grlo še izrazitejše.

To so nam potrdili v Luki Koper, ko smo jih vprašali, ali držijo opozorila logistov, da imajo težave na železniški postaji Koper tovorna. Nova proga bo omogočila (skoraj trikrat) večje število vlakov (do te postaje), potovali bodo hitreje, zato se logistična podjetja pripravljajo na dodatne posle, ki bi jim morala slediti tudi rast pretovora. »Rast pretovora je predvidena v našem strateškem poslovnem načrtu do leta 2028. Vendar ves čas poudarjamo, da bomo načrte lahko uresničevali le ob ustrezni infrastrukturi. To pomeni tudi pričakovano rekonstrukcijo tovorne postaje Koper, brez katere ne bomo mogli v celoti izkoriščati nove proge. Naši načrti predvidevajo sorazmerno povečanje števila vlakov, vendar je natančnejše načrtovanje nehvaležno, saj ne vemo natančno, kdaj bo nova postaja to omogočala in kako velike vlakovne kompozicije bo sprejemalo omrežje po dokončani novi progi. Posodobitve in nadgradnje železniškega omrežja bi namreč moralo omogočati formiranje daljših vlakov,« so nam pojasnili v Luki Koper.

Drugi tir očitno ne bo dovolj. Do pristanišča so samo še posamezni prazni tiri. Foto Boris Šuligoj

Ob sodobnem drugem tiru pozabili na staro postajališče

Na Slovenskih železnicah so bili s pojasnili še natančnejši: »Evropske smernice za jedrno omrežje zahtevajo od posameznih držav, da zagotovijo pogoje za vožnjo vlakov, dolgih 740 metrov. Ker je danes takšnih tirov na postaji Koper tovorna premalo (uvozna skupina ima štiri tire, izvozna tudi štiri tire), je treba zgraditi dodatne daljše tire. Sama prepustnost tovorne postaje vpliva na pretočnost kapacitet Luke Koper. S krajšanjem zadrževanja vlakov na tovorni postaji se povečujejo pretovorne kapacitete. Na tem delamo in ves čas sodelujemo z Luko Koper in z vsemi prevozniki. Seveda bo treba v sklopu nadgradnje postaje povečati tudi število tirov,« so nam odgovorili s Slovenskih železnic.

V pristanišče in iz njega lahko pelje 94 vlakov na dan. Že zdaj je tovorna postaja pred pristaniščem preozka za potrebe Luke Koper in logistov. Kaj bo šele po dograditvi drugega tira.

»Sedanja proga Divača–Koper omogoča največ 94 vlakovnih poti na dan. Od tega je treba odbiti tri pare potniških vlakov (šest poti) in od 15 do 25 voženj lokomotiv, ki na strmi progi dodatno potiskajo vlake in se potem vračajo na postajo Koper. Z novim tirom teh dodatnih voženj lokomotiv ne bodo več potrebovali, kar pomeni dodatno sprostitev zmogljivosti nove proge,« so nam pojasnili na SŽ. Hkrati so dodali podatek, da niti proga od Divače do Ljubljane ni neomejena. Od Divače do Pivke lahko na dan pelje največ 151 vlakov, od Postojne do Borovnice pa 153 vlakov. Ker na primorski progi ne vozijo zgolj vlaki iz Kopra, ampak prihajajo tudi iz Italije in Nove Gorice, je seveda skrajni čas za konkretnejše korake tudi na preostalem delu primorske proge. O teh načrtih je pred nekaj tedni javno govorila ministrica Alenka Bratušek, ni pa niti omenila širitve postaje Koper tovorna.

Če bi šlo po hitri poti, bi DRSI širil postajo do leta 2033

Z direkcije za infrastrukturo so nam odgovorili, da so že pripravili strokovne podlage za povečanje zmogljivosti na železniški postaji Koper tovorna. »Z občino Koper se dogovarjajo o odkupu zemljišč, ki so nujni za širitev postaje, in proučujemo možnost, da bi širitev izpeljali kot vzdrževalna dela v javno korist. Če bi lahko gradili po tem postopku (brez sprejemanja državnega prostorskega načrta, o. a.), potem je predvideno, da bi do leta 2027 izdelali investicijsko in projektno dokumentacijo, leta 2028 bi izvedli pripravljalna dela ter med letoma 2029 in 2033 izvedli glavna gradbena dela. Glede na do zdaj izdelano dokumentacijo je prenagljeno govoriti o vrednosti naložbe.«

Iz občine Koper so odgovorili: »Projekt širitve tovorne postaje je šele v začetni fazi, zato o morebitnih dogovorih še ne moremo govoriti. Del širitve postaje bi bil na občinskem zemljišču, velikem 3,6 hektara. Vendar se o tem, kako velik del zemljišča bi potrebovali za postajo, še dogovarjajo.«

Z ministrstva za infrastrukturo so nam odgovorili, da DRSI pripravlja razpisno dokumentacijo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pridobivanje soglasij in dovoljenj za gradnjo. »Predvidevamo, da bo javno naročilo objavljeno v prvem četrtletju prihodnje leto. Župan Kopra Aleš Bržan je predlagal, da se poleg tovorne postaje uredi tudi stara potniška postaja v Kopru, predvsem postajno poslopje. Aktivnosti za ureditev tudi potniške postaje hkrati s širitvijo tovorne v Kopru že potekajo,« so odgovorili z ministrstva, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Takšna je gneča vagonov na železniški postaji pred Luko Koper. Foto Boris Šuligoj

V pričakovanju podaljšanja

pomola

Na včerajšnjem tradicionalnem prednovoletnem srečanju vodstva Luke Koper s poslovnimi partnerji je predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan povedala, da se je poslovanje pristaniškega terminalista v drugem polletju precej izboljšalo, zato mu bo uspelo nadomestiti izpade iz prvega trimesečja zaradi krize na Bližnjem vzhodu in tega, da več kot dve tretjini ladij z Daljnega vzhoda pluje okoli Afrike do Sredozemlja. Rekordni pretovor nekaterih blagovnih skupin v zadnjem delu leta napoveduje celo povečanje pretovora glavnih blagovnih skupin. Prihodnje leto pa bodo začeli največjo naložbo v tem desetletju – povečanje in podaljšanje severne polovice kontejnerskega pomola.