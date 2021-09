Družba Časnik Večer ne izdaja več dnevnega časopisa

Sindikat novinarjev ob združitvi dnevnikov opozarja na tveganje za javni interes

Izvršni odbor sindikata meni, da so državni nadzorniki svoj posel opravili črkobralsko, ureditev da je pomanjkljiva in ne omogoča učinkovite presoje vplivov lastništva in koncentracije na javni interes ter na raznolikost in pluralnost medijskega trga.