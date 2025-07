Dončiću vendarle pripeljali okrepitev pod košem

Los Angeles Lakers so se okrepili na položaju centra. Deandre Ayton, nekdanji prvi izbor na naboru leta 2018, na katerem je bil izbran tudi slovenski košarkar Luka Dončić, se bo pridružil Jezernikom. Kot poročajo tuji mediji, bo Ayton z moštvom podpisal dveletno pogodbo v vrednosti 16,6 milijona dolarjev.

Jezerniki bodo 213 centimetrov visokemu centru v prvi sezoni plačali 8,1 milijona dolarjev (skoraj 6,9 milijona evrov), za drugo sezono ima igralec možnost podaljšanja pogodbe. Kot pišejo ameriški športni mediji, bo reprezentant Bahamov v naslednji sezoni zaslužil 33,7 milijona dolarjev, saj mu bodo preostanek (25,6 milijona dolarjev) plačali Portland Trail Blazers, potem ko so se z Aytonom pred nekaj dnevi dogovorili o prekinitivi pogodbe.

Dominayton, kot ga je poimenoval njegov nekdanji soigralec Devin Booker, je zadnji dveh sezoni preživel v Oregonu. V Portland je prispel kot del tristranske menjave med Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, pri katerih je začel kariero, in Milwaukee Bucks. V okviru dogovora je Damian Lillard pristal pri Milwaukeeju, ki se je od Lillarda po prihodu centra Mylesa Turnerja poslovil.

Ayton je za skromni Portland v lanski sezoni v povprečju zbral 14,4 točke in 10,2 skoka. Trail Blazers so sezono zaključili na dvanajstem mestu zahodne konference. Šestindvajsetletnik je prvih pet sezon preživel pri Soncih iz Arizone, s katerimi je leta 2021 prišel do finala lige NBA, tam pa so klonili proti Bucks. Za Suns je odigral 303 tekme, v povprečju pa je dosegal 16,7 točke in 10,6 skoka.

Ayton in LaRavia prišla, Finney-Smith zapustil

Lakers so v zadnjih dneh pripeljali krilo oziroma krilnega centra Jaka LaRavio, s katerim so podpisali dveletno pogodbo v vrednosti 12 milijonov dolarjev. LaRavia je v lanski sezoni igral za Memphis Grizzlies in Sacramento Kings v povprečju pa je zbral 6,9 točke, 3,9 skoka in 2,4 podaje na tekmo. So se pa v Los Angelesu poslovili od Doriana Finney-Smitha, ki je s Houstonom sklenil štiriletno pogodbo.