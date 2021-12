Država bo z desetimi milijoni evrov podprla proizvodnjo baterij

Vlada je sprejela sklep, da z 9,8 milijona evrov podpre investicijo litij-ionskih baterij mežiškega Taba, ki naložbo vodi s kitajskim partnerjem.

Vrednost celotne naložbe znaša 50 milijonov evrov, ustvarila pa bo 100 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih.

Prvi del spodbude v višini do največ 4,1 milijona evrov bo izplačan letos, drugi del spodbude v višini do največ 3,6 milijona evrov prihodnje leto in tretji do do največ 2,1 milijona evrov v letu 2023, so sporočili po dopisni seji vlade.

Spomnimo, glavni cilj Tovarne akumulatorskih baterij Tab iz Mežice je čimprej vzpostaviti proizvodnjo litij-ionskih baterij v stavbi, ki so jo že kupili od Leka na Prevaljah. Njihov partner pri tem je kitajski Haidi Energy Technology.