Država je subvencionirala skoraj 25.000 regresov

Država je podjetjem za pomoč pri financiranju regresa za letni dopust zaposlenih izplačala 20,6 milijona evrov, kažejo podatki finančne uprave (Furs). To je malenkost manj, kot je predvidel zadnji zakon o interventnih ukrepih za pomoč turizmu in gospodarstvu. Preverili smo, koliko podjetij je zaprosilo za pomoč in kolikšen je bil regres na zaposlenega? Kako je s kršitvami pri izplačilu regresa in s katerimi težavami se delavci pri tem soočajo?