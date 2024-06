Država opušča štiritedensko prilagajanje cen bencina in dizla

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Iz nje je razvidno, da je država opustila idejo, da bi cene prilagajala vsaka dva tedna, marže trgovcev pa bodo takšne, kot so bile pred decembrom lani.

Uredba, če jo bo vlada potrdila, bo v veljavi eno leto. Po uredbi se bodo najvišje dovoljene cene 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, tako kot zdaj, določale vsaka dva tedna. Osnova za izračun najvišje dovoljene cene bo povprečje najvišjih dnevnih borznih cen pogonskih goriv. Tako izračunani ceni se bo dodal, dodatek za biokomponento, ki se mora primešati gorivom, nadomestilo za oblikovanje zalog in vkalkulirana marža trgovcev.

Ta bo znašala 0,0983 evra na liter dizelskega goriva, za 95-oktanski bencin bo znašala 0,0994 evra na liter, za kurilno olje pa 0,08 evra na liter. Enake vkalkulirane marže so bile v veljavi pred 5. decembrom. Cene pogonskih goriv bodo, tako kot zdaj, omejene na črpalkah izven avtocest.

Marže ostajajo nižje kot v EU

Spomnimo, vlada je s ciljem znižanja inflacije decembra za tri cente znižala dovoljene marže pogonskih goriv in s tem močno razburila trgovce. Po oceni trgovcev nižje marže niso pokrivale stroškov prodaje in so omejevale potrebne investicije prodajalcev.

Vlada je sicer letos nekoliko zvišala dovoljene marže, a so zdaj še vedno nižje kot pred decembrom lani. Po oceni trgovcev marže v Sloveniji dosegajo zgolj tretjino evropskega povprečja. Hrvaška, ki ima podobno regulacijo cen kot Slovenija, je najvišje dovoljene marže za bencin in dizelsko letos zvišala na 0,1245 evra.

Ostri odzivi trgovcev na predlog

Vlada je prejšnji mesec pripravila novo uredbo in jo poslala v javno obravnavo. Uredba je predlagala ohranitev znižanih marž, pri tem pa bi se obdobje oblikovanja podaljšala iz dveh tednov na štiri tedne.

Na objavljeno uredbo so se znova ostro odzvali naftni trgovci, ki so predstavili tudi analize, iz katerih naj bi bilo razvidno, da trg pogonskih goriv v Sloveniji deluje in da regulacija cen zato sploh ni potrebna. Poleg tega so opozorili, da bi lahko podaljšanje obdobja prilagajanja cen v primeru večjih nihanj na borznih trgih povzročilo tudi moteno oskrbo z gorivi.

Iz predloga nove uredbe, ki je med vladnimi gradivi, je razvidno, da so se na predlog uredbe odzvali M – ENERGIJA (v lasti Mercatorja), Petrol, MOL Slovenija, Ministrstvo za finance, MOL & INA, Trgovinska zbornica Slovenije in Shell Adria. Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da so bili predlogi delno upoštevani.