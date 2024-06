Naftni trgovci menijo, da je predlog marž škodljiv

»Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov vsebuje več zahtev, ki bodo naftnim družbam povzročale še dodatno gospodarsko škodo, onemogočale njihov razvoj ter zeleni prehod, v naši državi pa bomo lahko celo izpostavljeni visokim tveganjem za zagotavljanje nemotene oskrbe z energenti po celotnem območju RS, zato menimo, da je skrajni čas za temeljit razmislek o zagotavljanju vzdržnih pogojev poslovanja tudi za naftne distributerje«, so povedali na današnji novinarski konferenci Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) in Slovenskega nacionalnega naftno-plinskega komiteja.

Predlagani ukrepi v bistvu pomenijo nadaljevanje dosedanjih ukrepov kontrole cen, za katere pa določila Zakona o kontroli cen zahtevajo, da se pred sprejetjem ukrepov izvede vrsto analiz in obrazložitev, ter se na osnovi le-teh argumentira, da je administrativni poseg na trg še potreben. Namesto da bi sledili evropsko primerljivim rešitvam in končno tudi v naši državi ponovno uvedli popolno deregulacijo oblikovanja cen naftnih derivatov ter tudi na ta način omogočili vstop novim konkurentom, smo še vedno soočeni s predvideno regulacijo oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, ki naftnim družbam poslabšuje njihov položaj na trgu.

FOTO: Jože Suhadolnik

Trgovcem je pri prodanem litru NMB (motorni bencin) 95 priznana bruto marža v višini 7,94 centov/l tega goriva, iz te bruto marže pa morajo trgovci pokriti še stroške dela, skladiščenja, logistike od vira do posameznega bencinskega servisa, stroške obratovanja, pokrivati zahteve, ki so vezane na obnovljive vire energije, ob tem pa še skrbeti za nova vlaganja v nadaljnji razvoj, in še bi lahko naštevali.

Zaradi lažjega razumevanja problematike je predsednica TZS Mariča Lah ponazorila strukturo MPC goriva, kot sledi: pri prodaji 1 litra NMB 95 največji delež preko pobranih dajatev dobi država, in sicer 53,3 odstotkov, nabavna cena tega goriva znaša 41,4 odstotka (znesek, ki ga mora trgovec plačati svojemu dobavitelju), bruto trgovska marža pa znaša le 5,3 odstotka, pa še iz tega naslova mora trgovec pokriti prav vse svoje stroške, v nasprotnem primeru je že vprašljivo njegovo rentabilno poslovanje.

JPD je naredil analizo

»Podatki kažejo, da se je po juniju 2022 inflacija v Sloveniji umirila, vendar je proces zniževanja bolj volatilen kot v državah Evropske unije,« je na novinarski konferenci analitično prikazal Jože P. Damijan, ki je predstavil rezultate analize vpliva maloprodajnih cen, marž in davščin na pogonska goriva na inflacijo v Sloveniji (2023).

»V segmentu reguliranih cen, ki predstavljajo približno 84 odstotkov prodaje goriv v letu 2023, so v drugi polovici leta porast cen povzročili višji stroški nabave goriv in davkov, in sicer za 80 odstotkov zaradi nabavne cene goriv in za 20 odstotkov zaradi davščin. Kar zadeva višine marž pa podatki kažejo, da je ocenjena marža v Sloveniji za več kot dvakrat nižja od povprečja EU,« je še dodal Damijan.