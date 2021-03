Državna revizijska komisija je zavrnila še drugo pritožbo GGD

Državna revizijska komisija (DKOM) je zavrnila še drugo pritožbo Gorenjske gradbene družbe, ki se je pritožila na odločitev 2TDK glede priznanja sposobnosti gradbincem za gradnjo istrskega odseka drugega tira.Vlagatelj je izpodbijal odločitev naročnika, da mu sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka ne prizna. Naročnik vlagatelju sposobnosti za sodelovanje ni priznal, ker je ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje, so sporočili iz DKOM. Kot pojasnjujejo, Gorenjska gradbena družba s partnerji z referenčnim projektom Kompleks Blanka ni izkazala izpolnjevanja referenc, in sicer da so po novi avstrijski metodi zgradili najmanj šest kilometrov predorske cevi.V ponedeljek bo tako 2TDK lahko odprl finančne ponudbe Kolektorja CPG s turškima partnerjema, Strabaga in Cengiza za istrski, cenejši del drugega tira. Ta teden so odprli ponudbi za kraški del nove proge, ki sta jo oddala Kolektor CPG in Strabag. Kolektor je dal cenejšo ponudbo (403,6 milijona evrov) , kar je 60 milijonov evrov ugodnejše od avstrijskega gradbinca.