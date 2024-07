Dvajset milijonov evrov za digitalizacijo zaposlovanja

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 19,8 milijona evrov za projekt razvoja in implementacijo nove zaposlitvene platforme ter e-storitev zavoda za zaposlovanje, katerega namen je krepitev digitalnega poslovanja. Od tega bo evropski socialni sklad in še za projekt namenil 12,7 milijona evrov.

»Cilj projekta je vzpostavitev novega modela storitev, prilagojenega potrebam posameznikov in trga dela, s poudarkom na digitalizaciji. Novi model bo omogočil enostaven dostop do spletnih storitev in podpore za tiste, ki so vešči digitalnega poslovanja, ter osebnega svetovalca in poglobljeno karierno svetovanje za uporabnike, ki so bolj oddaljeni od trga dela,« pojasnjujejo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Dodajajo, da bo napredni model statističnega profiliranja uporabnikom pomagal izbrati najprimernejše aktivnosti za pridobitev kakovostne zaposlitve.

»Projekt bo prispeval k hitrejši aktivaciji brezposelnih in iskalcev nove zaposlitve, kar bo zmanjšalo strukturna neskladja na trgu dela, povečalo socialno varnost posameznikov in zmanjšalo izdatke za socialne transferje,« še menijo na ministrstvu, kjer prav tako pričakujejo, da bo projekt prinesel tudi večjo vključenost starejših in mladih na trg dela, boljšo socialno vključenost ranljivih skupin ter hitrejše zadovoljevanje potreb delodajalcev po delavcih.

Slovenija ima že nekaj časa rekordno nizko število brezposelnih – konec junija letos jih je bilo 43.369, kar je dobrih šest odstotkov manj kot v istem mesecu lani. Zavod za zaposlovanje se tako že nekaj čas ne ukvarja le z iskanjem služb za brezposelne, ampak tudi za iskanje primernih kadrov za delodajalce.

»Že dolgo časa se srečujemo s pomanjkanjem delovne sile. Razlogi so demografski trendi, strukturna neskladja na trgu dela in veliko povpraševanje po delavcih z različnimi veščinami. Različni dokumenti opozarjajo, da je pomanjkanje kadra že eden od omejitvenih dejavnikov za gospodarsko rast,« je v zadnjem pogovoru za Delo povedala generalna direktorica zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc.