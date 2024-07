Začasno lažji pogoji za zaposlovanje tujcev

V nadaljevanju preberite:

Gospodarstvo že nekaj časa opozarja, da so postopki zaposlovanja tujcev predolgi, ta težava pa se je med stavko nekaterih upravnih enot še zaostrila. Poslanci naj bi zato danes odločali o začasni ukinitvi krajevne pristojnosti pri reševanju vlog za tujce in lažjem vstopu tujcev na slovenski trg dela. Hkrati je vlada prejšnji teden vendarle sprejela tudi novelo zakona o tujcih in vsebinsko povezanega zakona o zaposlovanju tujcev, s katerima naj bi olajšala vstop in zaposlovanje visokokvalificiranih državljanov ter omogočila sezonsko delo v gostinstvu.