Dvig omrežninskih tarif za gospodarstvo naj bo postopen

Gospodarska zbornica Slovenije podpira nekatere predloge Elesa glede sprememb omrežninskega sistema. Pri tem generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal meni, da je treba začasno vzpostaviti star sistem obračunavanja omrežnin in v tem času pripraviti nov akt s spremenjeno metodologijo. Ne nasprotujemo dvigu omrežnine, a mora biti dvig postopen in podjetja imeti čas za prilagoditev, je dodala.

»Ves čas smo opozarjali, da je akt po omrežninah neskladen z evropsko in nacionalno zakonodajo, priporočili evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) in nacionalnimi energetskimi strategijami,« je dejala Vesna Nahtigal. »GZS je naročila pravno mnenje, ki poudarja vprašanje skladnosti akta z ustavo v več delih, saj novi sistem omrežnin nesorazmerno in protipravno posega v pravice podjetij,« je dodala in omenila možnost, da bodo podjetja pravico iskala na sodišču.

V GZS menijo, da dela ali celotna oprostitev plačila stroška za moč za najdražji, prvi časovni blok za odjemalce v visoki sezoni ne bo razbremenila dela gospodarstva z najvišjimi podražitvami, saj so pri teh podjetjih najvišja povečanja stroškov ne za moč, ampak postavke za energijo.

»Od elektrooperaterjev imamo verodostojne neuradne informacije, da je prehod na star sistem na njihovi strani mogoč v nekaj dnevih,« je dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic/Delo

GZS poziva državo, da začasno vzpostavi stari sistem. »Od elektrooperaterjev imamo verodostojne neuradne informacije, da je prehod na stari sistem na njihovi strani mogoč v nekaj dnevih,« je dejala generalna direktorica. V tem času naj se pripravi nov akt s spremenjeno metodologijo, za katerega bi se morala izvesti analiza učinkov ter se zagotovi večletno prehodno obdobje. »Pri novem sistemu naj se upoštevajo tudi specifike in potrebe gospodarstva ter se breme aktivnega odjema bolj sorazmerno porazdeli med odjemalce in elektrooperaterje,« še pravi Nahtigalova. »Kakor se je država odločila za spodbujanje obnovljivih virov energije in blažitev posledic za lastnike sončnih elektrarn, tako se bo morala odločiti tudi, ali si želi imeti industrijo materialov, ki je ključna za delovanje tudi preostalega dela gospodarstva.«

Na podatke, da so omrežnine za slovensko gospodarstvo med ugodnejšimi v Evropi, je odgovorila, da so težave zakonodajna neskladnost novega akta ter enormno povečanje cen brez predhodnega obdobja in možnosti prilagoditve: »Omrežnina je en del računa za elektriko, kjer so se tudi preostali stroški drastično povečali.«

GZS je med podjetji izvedla anketo, odzvalo se jih je 58, po kateri se je omrežnina na letni ravni za porabnike na visoki napetosti v povprečju povečala za 163 odstotkov, na srednji napetosti za 63 odstotkov in na nizki napetosti za štiri odstotke. Nekatera podjetja se soočajo s trikratnimi, petkratnimi, celo devetkratnimi povišanji stroškov.

»Pomembno je, da se pri povišanju stroškov upoštevajo pravila in vsi kriteriji, predvsem da se tarifne postavke zvišujejo postopno in da imajo odjemalci možnost prilagoditve,« je še dejala vodja področja za problematiko omrežnin na GZS Andreja Čerče.