EBRD s nizkimi obeti za Slovenijo in Srednjo Evropo

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) v novih projekcijah za letos napoveduje recesijo in skrčenje BDP kar v treh svojih evropskih članicah (Estoniji, Madžarski in Litvi). Zelo šibko, komaj kaj več kot ničelno gospodarsko dinamiko, predvideva tudi za Češko in Poljsko, napoved rasti za Slovenijo pa letos ohranja pri precej nizkih 1,5-odstotka, prihodnje leto naj bi se naš BDP zvišal za 2,3 odstotka.

Zakaj so letos take razlike med gospodarsko rastjo v 38 državah, kjer deluje EBRD? Kako se bo gibala inflacija v prihodnjih mesecih?