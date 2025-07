ECB je po osmih rezih ohranila obresti nespremenjene

Svet Evropske centralne banke (ECB) v skladu s pričakovanji danes ni spreminjal cene denarja. Obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita, operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila tako ostajajo pri 2,00, 2,15 oziroma 2,40 odstotka.

»Najnovejše informacije so večinoma skladne s prejšnjo oceno sveta ECB o srednjeročnih inflacijskih obetih. Domači cenovni pritiski še naprej popuščajo, rast plač pa se je upočasnila. Gospodarstvo se je v zahtevnem svetovnem okolju do zdaj na splošno izkazalo za odporno, kar delno izraža pretekla znižanja obrestnih. Vseeno pa ostaja svetovno okolje zelo negotovo, zlasti zaradi trgovinskih sporov. Svet ECB je odločen zagotoviti, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na dvoodstotni ciljni ravni. O ustrezni naravnanosti denarne politike se bo odločal na podlagi podatkov in na vsaki seji posebej,« so sporočili s frankfurtskega sedeža evrske denarne oblasti. Finančna javnost sicer pričakuje nov obrestni rez septembra.

ECB je sicer v zadnjem letu z osmimi rezi, vsakič po 0,25 odstotne točke, za polovico znižala ključno depozitno obrestno mero s štirih na dva odstotka. S tem je močno pocenila denar po zvišanjih obrestnih mer, ki so sledila inflacijskim posledicam ruske invazije na Ukrajino. Letna rast cen v evrskem območju je junija znašala dva odstotka, kar je povsem v skladu z dolgoročnim inflacijskim ciljem ECB.

V prid tokratnemu obrestnemu premoru sicer delujejo tudi zmanjšana tveganja, da bi Trump 1. avgusta uvedel višje, 30-odstotne carine na blago iz Unije. Po zadnjih izjavah predstavnikov evropske komisije se carinski sporazum z ZDA zdaj bliža zaključku. Poleg tega je bila gospodarska aktivnost v evrskem območju ta mesec boljša od pričakovanj, k čemur je pripomoglo solidno izboljšanje v storitvenem sektorju in znaki okrevanja v predelovalnem sektorju, je pokazala danes objavljena anketa.