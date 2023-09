ECB je še desetič zapored zvišala obrestne mere

»Inflacija še naprej upada, vendar se še vedno pričakuje, da bo predolgo ostala previsoka. Svet ECB je odločen zagotoviti, da se bo čim prej vrnila na srednjeročno ciljno raven dveh odstotkov. Svet je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 25 bazičnih točk, s čimer bo okrepil napredek v smeri ciljne ravni,« so pravkar objavili na spletni strani Evropske centralne banke.

Z desetim zaporednim zvišanjem od lanskega julija se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 4,50 odstotka, za odprto ponudbo mejnega posojila na 4,75 odstotka, za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 4,00 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 20. septembra.

Današnji dvig obrestnih mer odraža oceno ECB glede inflacijskih obetov, v kateri se upoštevajo novi ekonomski in finančni podatki, dinamika osnovne inflacije in intenzivnost transmisije denarne politike. V septembrskih makroekonomskih projekcijah za evroobmočje strokovnjaki ECB predvidevajo, da bo povprečna inflacija znašala 5,6 odstotka v letu 2023, 3,2 odstotka v letu 2024 in 2,1 odstotka v letu 2025. To pomeni popravek navzgor za leti 2023 in 2024 ter popravek navzdol za leto 2025.

Ob vse večjem vplivu zaostrovanja denarne politike na domače povpraševanje ter vse šibkejši mednarodni trgovinski menjavi so strokovnjaki ECB precej znižali projekcije gospodarske rasti. Sedaj pričakujejo, da bo gospodarska rast v evroobmočju letos znašala 0,7 odstotka, en odstotek v letu 2024 in 1,5 odstotka v letu 2025.

Podrobneje bo današnje odločitve sveta ECB pojasnila njegova predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.

Več sledi.