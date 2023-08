Visoke obresti in inflacija hladijo rast posojil

Vse višje posojilne obrestne mere, ki jih Evropska centralna banka (ECB) s svojim protiinflacijskim ukrepanjem narekuje od lanskega julija naprej, že nekaj časa opazno znižujejo povpraševanje po kreditih v evrodeželi. V primerjavi z junijem se je julija letna rast posojil gospodinjstvom znižala z 1,7 na 1,3 odstotka, rast posojil podjetjem pa s treh odstotkov na 2,2 odstotka, kaže najnovejša analiza ECB.

Kreditna rast se letos precej umirja tudi v Sloveniji. Skupni obseg kreditov nebančnemu sektorju (podjetjem, gospodinjstvom in državi) je sicer po podatkih za konec junija znašal dobrih 27 milijard evrov oziroma za dva odstotka več kot junija lani. A ta letni prirast je bil dosežen zlasti v drugi polovici lanskega leta, letos pa obseg kreditov stagnira, saj je bil konec junija kar za dobrih 460 milijonov evrov manjši kot konec leta 2022.

Za ilustracijo, kako so se v zadnjem letu podražila posojila pri nas, lahko vzamemo gibanje šestmesečnega euriborja. Ta je lani julija znašal 0,47 odstotka, prejšnji mesec pa se je povzpel na rekordnih 3,94 odstotka, kažejo podatki iz zadnjega biltena Banke Slovenije. Na drugi strani pa vse večje razlike med euriborji različne ročnosti - trimesečni je julija znašal 3,67, 12-mesečni pa kar 4,15 odstotka – nakazujejo, da finančni trgi zaznavajo povišana tveganja, hkrati pa računajo, da bo ECB ob še vedno visoki inflaciji še zviševala obrestne mere. Spomnimo, julija je povprečna letna stopnja inflacije v 20-članskem evrskem območju znašala 5,3, v Sloveniji pa 6,1 odstotka, kar je seveda daleč nad dvoodstotnim inflacijskim ciljem.

V četrtek novi podatki o inflaciji

Kakšna je bila avgustovska inflacija na ravni evrodežele in Slovenije, bomo sicer izvedeli v četrtek, ko so predvidene objave Eurostata in Sursa. Nove številke bodo tudi eden ključnih vhodnih podatkov za svet ECB, ki bo obresti znova odločal na monetarni seji 14. septembra. Glavno vprašanje je, ali se bo evrska denarna oblast tokrat odločila za odmor, po vzoru ameriške Federal Reserve, ali pa bo svoje obrestne mere zvišala še desetič zapored, na najvišjo raven doslej.

Napovedi o septembrskem ukrepanju evrske denarne oblasti so deljene, analitiki pa iščejo morebitne namige v izjavah guvernerjev in in članov izvršilnega odbora ECB. Njegova predsednica Christine Lagarde za zdaj ostaja neopredeljena in ponavlja prejšnja stališča, da bo ukrepanje odvisno od podatkov. Hkrati je prejšnji teden napovedala, da bo inflacija že do konca leta bistveno nižja kot je zdaj.

Na drugi strani pa je nekaj evrskih odločevalcev iz vrst t. i. »jastrebov« (denimo latvijski guverner Martinš Kazaks in njegov avstrijski kolega Robert Holzmann) v zadnjih dneh nakazalo, da bi kazalo nadaljevati z obrestnimi dvigi. Analitiki menijo da je vsaj 50-odstotna verjetnost, da bo ECB tokrat ključno obrestno mero za mejni depozit vnovič dvignila za 25 bazičnih točk, na štiri odstotke, večinsko pa so prepričani, da bo obresti zvišala vsaj enkrat do konca letošnjega leta.