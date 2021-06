ECB nadaljuje spodbujevalne ukrepe, obresti brez sprememb

Svet ECB, ki ga vodi Christine Lagarde, je danes potrdil zelo spodbujevalno denarno politiko, obrestne mere pa je ohranil nespremenjene. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne približajo ravni, ki je dovolj blizu dvema odstotkoma, vendar pod to mejo, in se takšno približevanje dosledno ne odraža v gibanju osnovne inflacije.



Kar zadeva neto nakupe vrednostnih papirjev v okviru izrednega programa ob pandemiji (PEPP), ti ostajajo v skupnem obsegu 1850 milijard evrov, jih bo svet izvajal še vsaj do konca marca 2022 oziroma dokler ne oceni, da je kriza zaradi pandemije koronavirusa končana. Svet, katerega član je tudi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, na podlagi skupne ocene pogojev financiranja in inflacijskih obetov pričakuje, da se bodo neto nakupi v prihodnjem četrtletju še naprej izvajali v bistveno večjem obsegu kot v prvih mesecih leta.



Tudi neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP) se bodo še naprej izvajali na mesečni ravni 20 milijard evrov, svet pa pričakuje, da se bodo izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, in da se bodo končali, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB.



Svet ECB namerava glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa APP, še naprej v celoti ponovno investirati, z operacijami refinanciranja pa bo še naprej zagotavljal obsežno likvidnost. Sredstva, pridobljena prek tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III), imajo po mnenju ECB ključno vlogo pri podpiranju bančnega posojanja podjetjem in gospodinjstvom. Svet je pripravljen, da ustrezno prilagodi vse svoje instrumente in tako v skladu s svojo zavezanostjo simetriji zagotovi, da se inflacija vzdržno giblje proti ciljni ravni, je sporočila evropska denarna oblast.



Predsednica ECB Christine Lagarde bo razloge za te odločitve predstavila na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

