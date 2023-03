ECB znova zvišala obrestne mere

»Inflacija bo predvidoma predolgo ostala previsoka, zato je svet ECB danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 50 bazičnih točk v skladu z odločenostjo, da zagotovi čimprejšnjo vrnitev inflacije na ciljno dvoodstotno raven v srednjeročnem obdobju,« je evropska denarna oblast pravkar objavila na svoji spletni strani.

»Ob povišani ravni negotovosti je pomen podatkovno podprtega pristopa sveta ECB k sprejemanju sklepov o ključnih obrestnih merah še večji, saj bodo sklepi odvisni od ocene inflacijskih obetov v luči najnovejših ekonomskih in finančnih podatkov, dinamike osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike.

Svet ECB »natančno spremlja sedanje tržne napetosti in se je pripravljen odzvati, kot bo potrebno, da ohrani cenovno stabilnost in finančno stabilnost v območju z evrom. Bančni sektor v območju z evrom je odporen z močno kapitalsko in likvidnostno pozicijo. V vsakem primeru je nabor orodij denarne politike ECB dovolj obsežen, da zagotovi likvidnostno podporo finančnemu sistemu,« še sporočajo iz ECB.

Nove gospodarske projekcije

Po ocenah strokovnjakov ECB bo inflacija v 2023 v povprečju znašala 5,3 odstotka, v letu 2024 2,9 odstotka in 2,1 odstotka v letu 2025. Hkrati osnovni inflacijski pritiski ostajajo močni. Inflacija brez energentov in hrane se je februarja še dodatno zvišala, strokovnjaki ECB pa pričakujejo, da bo leta 2023 v povprečju znašala 4,6 odstotka, kar je več, kot je bilo predvideno v decembrskih projekcijah. Zatem naj bi se znižala na 2,5 odstotka v letu 2024 in na 2,2 odstotka v letu 2025, ko se bodo pritiski na rast cen, ki izhajajo iz preteklih ponudbenih šokov in ponovnega odpiranja gospodarstva, umirjali, bolj zaostrena denarna politika pa bo vse bolj zavirala povpraševanje.

ECB je osnovne projekcije gospodarske rasti v letu 2023 popravila navzgor, na povprečno en odstotek zaradi znižanja cen energentov in večje odpornosti gospodarstva proti zahtevnemu mednarodnemu okolju. Njeni analitiki pričakujejo, da se bo rast zatem dodatno okrepila na 1,6 odstotka tako v letu 2024 kot tudi v letu 2025, k čemur bodo prispevali močan trg dela, izboljševanje zaupanja in okrevanje realnih dohodkov. Obenem naj bi bila okrepitev rasti v letih 2024 in 2025 manjša, kot je bilo napovedano decembra, predvsem zaradi zaostrovanja denarne politike.

Podrobneje bo odločitve sveta ECB predstavila njegova predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.