Eden redkih krajev, kjer so osebni stiki še vedno dragoceni

Med glavnimi konkurenčnimi prednostmi podjetja Copigraf, ki že več kot 35 let blesti na področju tiska in promocije, je celovita ponudba »na enem mestu«, ki združuje širok nabor storitev s področja digitalnega tiska in obdelave tiskovin. Že od začetka skrbno spremljajo razvoj naprednih tehnologij na svetovni ravni in se udeležujejo mednarodnih sejmov, testiranj in izobraževanj. »Novosti, ki jih odkrijemo, hitro vpeljemo v proces, zato smo med prvimi, ki jih lahko ponudijo strankam. Poleg tega smo izjemno prilagodljivi, saj inovativne pristope hitro združimo z visokotehnološkimi rešitvami in tako ustvarimo unikatne izdelke ter zadovoljimo še tako zahtevne želje naročnikov,« je povedal Valter Faganelj, direktor podjetja Copigraf, ki je zelo ponosen na predano ekipo sodelavcev, brez katerih ne bi dosegli takšnih uspehov. Pomemben dejavnik na poti do uspeha je tudi članstvo v organizaciji BNI, ki podjetnikom pomaga širiti svojo mrežo poslovnih stikov.

Valter Faganelj, direktor podjetja Copigraf FOTO: Copigraf

Stranke se nanje obrnejo, ko iščejo rešitev za naloge, ki niso samoumevne oziroma jih na trgu ni zlahka najti. »Ravno združevanje najnovejših tehnologij s kreativnimi pristopi in posebnimi efekti je tisto, kar nas loči od konkurence. Tako izdelujemo personalizirane knjige, kataloge, rokovnike in celo personalizirano embalažo. Poleg tega tiskamo na različne večje formate in materiale, kot so dekorji, pohištvo, vrata, steklo za kabine za prhanje ali kuhinjska stekla, pa tudi marketinške materiale. Znani smo po vrhunskem tisku, pa tudi po vezenju na oblačila,« je še povedal Faganelj. Ponudbo sproti prilagajajo potrebam naročnikov, zato lahko vedno ponudijo nekaj svežega in drugačnega.

Ukvarjate se s tiskanjem na različne materiale, ste podjetje z več kot 35-letno tradicijo na področju digitalnega tiska. Kaj je tisto, na kar ste pri sebi posebej ponosni?

FOTO: Andrej Murovec

Ponosni smo predvsem na izjemno zvesto in predano ekipo, ki nas spremlja že vrsto let in uspešno uvaja nove tehnologije ter izpeljuje najrazličnejše projekte. Eden pomembnejših mejnikov je bil razvoj tiska personaliziranih tiskovin, ki ga podpira naš interni sistem CRM. Ta nam omogoča, da vsako tiskovino spremljamo od naročanja, prek procesa tiskanja, vse do neposredne odpreme k naročniku – skupaj s sledenjem pošiljk do končnega naslova. Takšen pristop zagotavlja popoln nadzor in kakovostno izkušnjo tako za nas kot za naše stranke.

Trenutno imamo 12 zaposlenih in občasno sodelujemo tudi z zunanjimi partnerji. Za strokovno rast ekipe si prizadevamo na različne načine: redno se udeležujemo mednarodnih sejmov, kjer spoznavamo nove tehnologije in pristope. Spremljamo spletne seminarje (webinarje) in se udeležujemo strokovnih predavanj. Tako ostajamo v koraku s svetovnimi trendi, kar je v našem poslu odločilnega pomena.

Med posebnimi mejniki v razvoju podjetja bi navedel letnico 2013, ko smo začeli tiskati personalizirane knjige za založbo Mali junaki, kar je za nas pomenilo prelomnico v razvoju unikatnih in prilagojenih tiskovin. Leta 2018 smo kupili nove prostore, se vanje preselili in prenovili ter razširili večino strojnega parka. Istega leta smo dodatno avtomatizirali procese, kar nam je omogočilo večjo učinkovitost, izboljšano kakovost in hitrejši odziv na potrebe trga.

Valter Faganelj: »Prednost tiskanih izdelkov je tudi njihova butičnost – naročimo in natisnemo točno to, kar potrebujemo, brez nepotrebnih motečih elementov.«

Neprecenljiva moč tiska

Ko se v tujini pojavi novost na področju tiska, je novogoriško podjetje Copigraf med prvimi v Sloveniji, ki jo ponudi svojim strankam. FOTO: Copigraf

Dokazujete, da ima kljub digitalnemu napredku tisk še vedno veliko vrednost. Zakaj je tako in kakšna je prihodnost tiska?

Kljub poplavi digitalnih informacij ima tiskovina posebno težo, saj je fizičen izdelek, ki ga lahko otipamo, opazujemo in dojemamo kot manj obremenjujočega od nenehnega brnenja spletnih oglasov.

Prednost tiskanih izdelkov je tudi njihova butičnost – naročimo in natisnemo točno to, kar potrebujemo, brez nepotrebnih motečih elementov.

Hkrati lahko tiskovino oplemenitimo z dodatnimi učinki in jo spremenimo v pravi umetniški ali marketinško učinkovit izdelek.

V prihodnosti pričakujemo vse več personaliziranih in dodelanih rešitev, ki bodo še bolj povezovale digitalni in analogni svet.

Uspeh podjetja temelji na sodelovanju in vztrajnosti, kar potrjujejo izkušnje podjetja Copigraf. FOTO: Andrej Murovec

Kako se je podjetje spopadlo s finančno krizo leta 2008? Kakšne so bile največje spremembe v povpraševanju in kako ste se prilagodili?

Kriza leta 2008 je bila za marsikoga težko obdobje. Za podjetje Copigraf je bila to hkrati tudi priložnost, da razširimo ponudbo in preizkusimo inovativne pristope. Lotili smo se novih segmentov trga, predstavili dodatne storitve in tesneje povezali razvojno ekipo s potrebami naročnikov. Prilagajanje, ustvarjanje novih priložnosti in odgovoren odnos do financ so nam omogočili, da smo iz krize izšli še bolj utrjeni.

Kako se je poslovanje spremenilo zaradi digitalizacije in vedno večje avtomatizacije procesov?

Digitalizacija nas je naučila, da je ključen hiter in odziven način dela. Danes uporabljamo sodobne sisteme CMS in CRM, ki nam skupaj z rešitvami umetne inteligence omogočajo, da potrebe strank obdelamo lažje, hitreje in z večjo natančnostjo. Na ta način ohranjamo visoko raven konkurenčnosti, ki jo trg pričakuje.

Valter Faganelj: »Kriza je bila za nas priložnost, da razširimo ponudbo in preizkusimo inovativne pristope.«

Kakšne so trenutne razmere na trgu na področju tiskanja? Ali opažate kakšne nove izzive pri poslovanju?

Opažamo, da tradicionalni, analogni načini tiska izgubljajo bitko z digitalnimi rešitvami. Tisk in dodelava postajata vse bolj avtomatizirana panoga, zato je za učinkovito poslovanje ključna stalna nadgradnja strojnega parka in skrb za zadostno število projektov, ki lahko zapolnijo zmogljivosti novih, hitrejših naprav. Vedno večja avtomatizacija sicer povečuje produktivnost, a hkrati zahteva nenehen dotok naročil in visoko stopnjo usposobljenosti osebja, da sledi tehnološkemu razvoju.

Brez sodelovanja in vztrajnosti ni uspeha

Podjetja, ki poiščejo Copigraf po priporočilih znotraj BNI, pogosto postanejo njihovi redni naročniki. FOTO: Copigraf

Kaj vas je pred 15 leti prepričalo, da ste se včlanili v BNI?

Na začetku sem imel mešane občutke, saj se mi je sistem zdel drugačen od tradicionalnih pristopov k poslu, s katerimi sem bil vajen delati. Pričakovanja so bila visoka, vendar se rezultati niso pokazali takoj. Kmalu sem ugotovil, da so pravzaprav zelo odvisni od lastnega vložka: brez aktivnega sodelovanja in vztrajnosti v mreži ne moremo pričakovati večjega uspeha. Ko sem to sprejel, so se začele kazati konkretne koristi.

Ali lahko izpostavite svoj prvi posel ali pomembno poslovno priložnost, ki ste jo pridobili prek BNI?

Težko bi izpostavil samo en primer, saj je vsaka napotitev, ki jo prejmem znotraj BNI, potencialno dragocena. Tudi manjši projekt se lahko razvije v nekaj večjega ali celo pripelje do »sanjske« stranke.

V okviru BNI sem se povezal s tiskarji, ki uporabljajo enak ali podoben sistem CRM, prilagojen prav potrebam digitalnih tiskarn. Skupaj ga razvijamo naprej in je danes postal nepogrešljiv del poslovanja podjetja Copigraf. Brez BNI mreženja do teh partnerstev verjetno ne bi prišlo tako hitro ali pa jih sploh ne bi uspeli vzpostaviti.

Ponosni smo, da se podjetja, s katerimi se povežemo prek priporočil znotraj BNI, pogosto vrnejo in ostanejo naši redni naročniki.

Valter Faganelj: »Podjetja, s katerimi se povežemo prek priporočil znotraj BNI, se pogosto vrnejo in ostanejo naši redni naročniki.«

Dragocen dostop do strokovnjakov iz različnih panog

Prihodnost tiska prinaša vse več personaliziranih in dodelanih rešitev, ki še tesneje povezujejo digitalni in analogni svet. FOTO: Copigraf FOTO: Valter Faganelj

Katere spremembe v poslovanju ste uvedli zaradi izkušenj, pridobljenih v BNI?

Preko BNI sem se naučil, kako dragoceno je imeti dostop do strokovnjakov iz različnih panog, saj vsak podjetnik za uspešno rast in vodenje podjetja potrebuje tudi znanja s področij, ki niso neposredno povezana z njegovo osnovno dejavnostjo. BNI mi ponuja ta dragoceni vpogled, pristen stik z drugimi panogami in znanje iz prve roke. Pogosto mi uspe dobiti odgovore na svoja vprašanja, še preden se zares pojavijo, ker opažam, da podobne izzive rešujejo tudi v drugih podjetjih.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI pomaga podjetnikom in podjetnicam do novih strank in strateških povezav, ki so ključne za podjetniško rast in preboje. Preberite intervju z mag. Jernejem Pircem, nacionalnim direktorjem BNI Adria, in spoznajte moč poslovnega mreženja, ki lahko tudi vam pomaga do izjemne podjetniške rasti.

Ključne besede organizacije BNI so sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč. Kako jih uresničujete pri vas?

Te vrednote živim že od nekdaj, BNI pa jih še dodatno krepi. Kadar se spoprijemam z izzivi, najprej pomislim na kolege iz BNI, saj vem, da bodo z veseljem svetovali ali mi pomagali. Hkrati pa tudi sam rad ponudim pomoč in s svojimi izkušnjami in znanji v zameno pomagam njim. Ta vzajemna izmenjava je srce in duša našega poslovanja.

Kako članstvo v BNI vpliva na vašo strategijo pridobivanja novih strank?

BNI je zagotovo pomemben steber pri pridobivanju novih naročnikov. Sistem deluje na osebnem priporočilu – in to je tisto, kar nas podjetnike pogosto najbolj prepriča. Stranka, ki nas spozna prek nekoga, ki mu zaupa, navadno pride z jasnejšo in bolj neposredno željo po sodelovanju.

Kako bi na splošno ocenili pomen poslovnega mreženja pri nas v primerjavi s tistim pred 15 leti?

Nekoč je bilo pogosto dovolj, da se srečamo v gostilni in izmenjamo nekaj kontaktov. Danes, ko nas z vseh strani preplavljajo družbeni mediji, je strateško in načrtno poslovno mreženje postalo nepogrešljivo. Konkurenčnost je večja, dostop do znanja hitrejši, zato pa raste tudi potreba po pravočasnih in zanesljivih priporočilih.

Mreženje postalo del vsakodnevnega dela

Prednost tiskanih izdelkov je v njihovi butičnosti – natisniti je mogoče tisto, kar stranka želi, brez motečih elementov. FOTO: Copigraf

Kakšen delež energije vaše podjetje usmerja v mreženje, v vzpostavljanje odnosov?

Sprva smo mreženje gojili bolj načrtno in premišljeno, danes pa se je praktično zlilo z našim vsakodnevnim delom. Vzpostavljanje odnosov je postalo spontano, saj se je izkazalo, da se prav iz prijateljskih in sproščenih stikov velikokrat razvijejo najuspešnejša partnerstva.

Katere druge prednosti vam prinaša članstvo?

BNI spodbuja vseživljenjsko učenje in osebno rast. Na voljo imamo različne delavnice, seminarje, spletna in fizična srečanja, ki zajemajo širok nabor tem – od financ, marketinga do vodenja in osebnih veščin. To prispeva k sistematičnemu širjenju znanja tako na poklicnem kot na osebnem področju.

Valter Faganelj: »Izkazalo, da se prav iz prijateljskih in sproščenih stikov velikokrat razvijejo najuspešnejša partnerstva.«

Kako se je v letih spremenila vaša vloga v mreži BNI?

Začetno obdobje je bilo namenjeno predvsem spoznavanju sistema znotraj matične skupine. Z rastjo BNI Adria regije sem začel sodelovati tudi s tiskarji iz drugih regij. Sodelovanja se tako širijo in nadgrajujejo; v prihodnje pa se veselim še več stikov s podjetniki zunaj naše neposredne regije, saj so razsežnosti BNI res mednarodne.

Bi članstvo v BNI priporočili tudi drugim podjetjem in zakaj?

Seveda. Še posebej mladi podjetniki lahko znotraj BNI hitro pridobijo koristne izkušnje in spretnosti, ki jih lahko nato neposredno prenesejo v svoje delo. Ne nazadnje so srečanja BNI tudi eden redkih krajev, kjer se še vedno poudarja dragocenost osebnega stika, kar je v današnji digitalizirani družbi neprecenljivo.

Podjetje BNI Adria letos praznuje 15-letnico delovanja v naši regiji. Ta mejnik bodo v BNI zaznamovali z akcijo #MojJunak, s katero bodo člani javno izrazili hvaležnost ljudem, ki so jih povabili v združenje in jim spremenili življenje poslovno in osebno. Ob tej priložnosti bo konec marca tudi poseben dogodek z naslovom »Beyond«. Udeležencem bodo predstavili prebojne zgodbe članov BNI in jim pripravili predavanje priznane strokovnjakinje za umetno inteligenco in tehnologije prihodnosti, ki bo delila vpogled v prihajajoče trende in njihov vpliv na poslovni svet.

Naročnik oglasne vsebine je BNI