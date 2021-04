Ekspanzivna denarna politika nas bo še spremljala

V nadaljevanju preberite:

Krepke monetarne spodbude za spopad z negativnimi učinki covida-19 na globalno povpraševanje bodo letos še naprej podpirale cene vseh naložbenih razredov. Tudi fiskalne spodbude, programi cepljenja in skorajšnji pozitivni sezonski učinki na severni polobli omogočajo povrnitev povpraševanja. To bo ob zvišanju ležarin na prihranke v bankah, pričakovani inflaciji in visoki gospodarski rasti leta 2021 povzročalo močne pozitivne pritiske na cene delnic.