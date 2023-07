Elegija španskega plamenca

Andaluzija, pravljična pokrajina na jugu Španije, je s svojo lepoto očarala marsikaterega obiskovalca, med drugim tudi Jima Morrisona, ki jo je upesnil v pesmi Spanish Caravan, ter počitniške jate tisočerih plamencev, ki so do pred kratkim na mokrišču Fuente de Piedra, v bližini mesta Malaga, preživljali »medene tedne«. V aprilu 2023 se je laguna z rožnatimi odtenki največje kolonije plamencev na Iberskem polotoku izsušila in spremenila v opustošeno slano puščavo.

Foto Jorge Guerrero/AFP

Od oktobra 2022 do aprila 2023 je bila količina padavin v Španiji za 24 odstotkov nižja od povprečja, skoraj triletno sušno obdobje pa je med drugim znižalo gladino rezervoarjev vode, ki oskrbujejo severno Katalonijo na 27 odstotkov zmogljivosti. Suše lahko povzročijo znatne, dolgoročne gospodarske izgube v številnih sektorjih, njihov vpliv pa je še posebej občuten, ko prizadenejo kmetijske površine pomembnih izvoznikov kmetijskih pridelkov, kot je Španija. Učinek se najprej izrazi v draginji, nato v požarih in pomanjkanju pitne vode, kar privede to družbenih konfliktov, lakote, migracije ljudi in nepopravljivo uničenih sredstev.

Katastrofalna suša

V maju je največji kmetijski sindikat v Španiji v poročilu opozoril na katastrofalne posledice suše v kmetijski panogi Španije. V zvezi sindikatov so ugotovili, da suša duši okoli 80 odstotkov obdelovalnih površin ter da je že povzročila nepopravljivo škodo na več kot petih milijonih hektarih žitnih polj. Prizadeta je pridelava riža, žita, zelenjave in bombaža ter zaradi izsušenih pašnikov živinoreja. Španska vlada je kmetijskemu sektorju namenila 2,19 milijarde evrov pomoči, od česar bo 784 milijonov evrov namenjenih kmetom v obliki likvidnosti, subvencij in davčnih olajšav. Večji del sredstev – 1,4 milijarde evrov – bo namenjenih povečevanju dostopnosti vode za kmetijski sektor in preostale porabnike. Ta denar bo vložen v gradnjo razsoljevalnikov vode, infrastrukturo za ponovno uporabo odpadnih voda in druge prilagoditve za zagotavljanje preskrbe z vodo. V prejšnjem letu je Španijo prizadelo skoraj 500 požarov, zaradi katerih je bilo razseljenih več tisoč ljudi in zgorelo je več kot 4000 hektarov površin, v letošnjem letu pa so začela opozorila glede visoke verjetnosti požarov utripati še bolj zgodaj kot lani. Prebivalci, rastline in živali v Španiji bodo morali prebroditi še najbolj peklenska meseca v letu, julij in avgust.

Posledice suše v Španiji so posledica podnebnih sprememb, ki so posledica navad človeške vrste. Strošek negativnih eksternalij našega načina življenja in poslovanja podjetij so z vsakim letom bolj opazne, v sebi moramo odkriti empatijo do vseh deležnikov, s katerimi si delimo planet, in skupaj odločno podpreti prehod na trajnostni način življenja. Gre za strukturno socio-ekonomsko spremembo, ki je dosegljiva, vendar ne bo lahka. Spremeniti človeško naravo bo težko, zato jo začnimo spreminjati zdaj. Na kocki je 4,5 milijarde let razvoja biotske raznovrstnosti, ki mora ostati z nami za vsako ceno.