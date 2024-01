Elektrika v Evropi dvakrat dražja kot na Kitajskem ali v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Elektrika ima glavno vlogo v naši civilizaciji, brez nje se ustavi skoraj vse, še pomembnejša pa postaja, ker je elektrifikacija prepoznana kot pot do razogljičenja, tako industrije kot prometa in ogrevanja. V Mednarodni agenciji za energijo (IEA) opozarjajo podobno kot v energetiki, ključna je zanesljiva preskrba s cenovno konkurenčno elektriko ob zniževanju emisij. Pri tem ugotavljajo, da je evropska energetsko intenzivna industrija zmanjšala porabo na raven izpred 20 let.

Sončne in vetrne elektrarne se hitro množijo, ravno tako naj bi jedrske elektrarne po proizvodnji leta 2025 presegle tisto iz leta 2021 in dosegle nov rekord. Ta dodatna nizkoogljična elektrika bo po analizah IEA pokrila vso dodatno porabo elektrike.